1997 年，Air Terra Humara 问世，陪伴这些先驱者深入茫茫林海，与未知为伍， 并在跑步与生活的双重征途中，为自己开辟出一条专属道路。 时至今日，Air Terra Humara 再度于都市丛林中续写探险传奇。 此版 Nike Air Terra Humara SP 男子运动鞋采用天然皮革搭配织物和银色反光装饰，塑就分层外观，尽显活力风范。 不论它是勾起了你的美好回忆，还是让你因未曾拥有而心存遗憾，都不妨把握时机，即刻将它收入囊中。

显示颜色： 橄榄绿/红杉绿/梨绿

款式： FQ9084-202