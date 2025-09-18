Nike Air Terra Humara SP
男子运动鞋
22% 折让
1997 年，Air Terra Humara 问世，陪伴这些先驱者深入茫茫林海，与未知为伍， 并在跑步与生活的双重征途中，为自己开辟出一条专属道路。 时至今日，Air Terra Humara 再度于都市丛林中续写探险传奇。 此版 Nike Air Terra Humara SP 男子运动鞋采用天然皮革搭配织物和银色反光装饰，塑就分层外观，尽显活力风范。 不论它是勾起了你的美好回忆，还是让你因未曾拥有而心存遗憾，都不妨把握时机，即刻将它收入囊中。
- 显示颜色： 魔力粉/沙堆白/魔力粉
- 款式： FQ9084-600
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 沟纹外底，缔造出众抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
