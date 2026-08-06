Nike Air VaporMax 2019

¥1,499

稳定缓震，出众风格

Nike Air VaporMax 2019 女子运动鞋搭载轻盈柔韧感出色的 Air Max 缓震配置，专为跑步设计，兼顾街头风范。弹性梭织材料包覆双足，提供轻盈支撑力和稳定性，后跟外部加固设计，有助稳固足跟部位。

设计揭秘

经过七年历程，从构想到最终问世，Air VaporMax 象征了 Nike 创新的新纪元。设计师们先重新调整了 Air 气垫的结构，意欲真实呈现想达到的感受。他们的重点是能有效率地运用 Air。当足部落地时，凸起部分都被推入 Air 气垫中，增大压力。接着抬起脚时，压力获得释放，就能造就回弹作用，带来出众的柔韧灵活度。专为跑者打造，未来技术很快应用于街头款式设计，让一般大众也能体验轻如空气的灵活度。