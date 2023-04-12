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      Nike Air VaporMax 2019

      女子运动鞋

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      Nike Air VaporMax 2019 女子运动鞋搭载轻盈柔韧感出色的 Air Max 缓震配置，专为跑步设计，兼顾街头风范。弹性梭织材料包覆双足，提供轻盈支撑力和稳定性，后跟外部加固设计，有助稳固足跟部位。

      • 显示颜色： 山峰白/激光紫红/上升粉/山峰白
      • 款式： AR6632-105

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