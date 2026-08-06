第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Air VaporMax 2019
女子运动鞋
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air VaporMax 2019 女子运动鞋搭载轻盈柔韧感出色的 Air Max 缓震配置，专为跑步设计，兼顾街头风范。弹性梭织材料包覆双足，提供轻盈支撑力和稳定性，后跟外部加固设计，有助稳固足跟部位。
- 显示颜色： 山峰白/激光紫红/上升粉/山峰白
- 款式： AR6632-105
Nike Air VaporMax 2019
50% 折让
稳定缓震，出众风格
Nike Air VaporMax 2019 女子运动鞋搭载轻盈柔韧感出色的 Air Max 缓震配置，专为跑步设计，兼顾街头风范。弹性梭织材料包覆双足，提供轻盈支撑力和稳定性，后跟外部加固设计，有助稳固足跟部位。
其他细节
- VaporMax Air 技术，带来柔软轻盈感受
- 弹性梭织材料，带来轻盈结构感
- 在关键部位融入匠心缓震设计，提升柔韧灵活表现
- 内置鞋笼包覆中足，提升支撑效果
- 后跟外部加固设计，有助稳固足跟部位
- 高磨损区域添加橡胶贴片，经久耐穿
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/激光紫红/上升粉/山峰白
- 款式： AR6632-105
设计揭秘
经过七年历程，从构想到最终问世，Air VaporMax 象征了 Nike 创新的新纪元。设计师们先重新调整了 Air 气垫的结构，意欲真实呈现想达到的感受。他们的重点是能有效率地运用 Air。当足部落地时，凸起部分都被推入 Air 气垫中，增大压力。接着抬起脚时，压力获得释放，就能造就回弹作用，带来出众的柔韧灵活度。专为跑者打造，未来技术很快应用于街头款式设计，让一般大众也能体验轻如空气的灵活度。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。