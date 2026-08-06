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Nike Air VaporMax 2020 FK
女子运动鞋
¥1,599
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此配色当前无货
Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋以环保为设计灵感，按重量计算，采用了至少 50% 重量的再生材料，这一比例相当可观！Nike 继续践行环保理念，探索全新方法，减少自身对环境的影响。Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋运用再生材料和 Nike Air 缓震配置（按重量计算，至少含有 75% 的再生 TPU），标志着我们向零碳排放的目标又迈出了新的一步。
- 显示颜色： 铁灰/多色/白色
- 款式： CJ6741-002
Nike Air VaporMax 2020 FK
¥1,599
引领新风潮
Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋以环保为设计灵感，按重量计算，采用了至少 50% 重量的再生材料，这一比例相当可观！Nike 继续践行环保理念，探索全新方法，减少自身对环境的影响。Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋运用再生材料和 Nike Air 缓震配置（按重量计算，至少含有 75% 的再生 TPU），标志着我们向零碳排放的目标又迈出了新的一步。
Air 正当道
按重量计算，革新版 Air 缓震配置采用至少 75% 的再生 TPU，实现从后跟到鞋头的柔软轻盈脚感和回弹响应表现。
醒目外观
Flyknit 鞋面具有出色弹性和支撑力，营造醒目抢眼的视觉效果和轻盈透气的出众脚感。
为运动员打造
采用 FlyEase 系统，便于在运动过程中随心调节贴合度，塑就稳固的专属贴合感。
产品细节
- 鞋舌添加泡绵，营造柔软舒适的穿着感受
- TPU 后跟夹和鞋头包覆，带来稳固贴合感受，同时提升耐穿性
- 显示颜色： 铁灰/多色/白色
- 款式： CJ6741-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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