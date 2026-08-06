Nike Air VaporMax 2020 FK

¥1,599

引领新风潮

Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋以环保为设计灵感，按重量计算，采用了至少 50% 重量的再生材料，这一比例相当可观！Nike 继续践行环保理念，探索全新方法，减少自身对环境的影响。Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋运用再生材料和 Nike Air 缓震配置（按重量计算，至少含有 75% 的再生 TPU），标志着我们向零碳排放的目标又迈出了新的一步。

Air 正当道 按重量计算，革新版 Air 缓震配置采用至少 75% 的再生 TPU，实现从后跟到鞋头的柔软轻盈脚感和回弹响应表现。 醒目外观 Flyknit 鞋面具有出色弹性和支撑力，营造醒目抢眼的视觉效果和轻盈透气的出众脚感。 为运动员打造 采用 FlyEase 系统，便于在运动过程中随心调节贴合度，塑就稳固的专属贴合感。