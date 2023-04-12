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      Nike Air VaporMax 2020 FK

      女子运动鞋

      ¥1,599

      Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋以环保为设计灵感，按重量计算，采用了至少 50% 重量的再生材料，这一比例相当可观！Nike 继续践行环保理念，探索全新方法，减少自身对环境的影响。Nike Air VaporMax 2020 FK 女子运动鞋运用再生材料和 Nike Air 缓震配置（按重量计算，至少含有 75% 的再生 TPU），标志着我们向零碳排放的目标又迈出了新的一步。

      • 显示颜色： 铁灰/多色/白色
      • 款式： CJ6741-002

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