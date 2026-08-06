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Nike Air VaporMax 360 男子运动鞋 - 苍野灰/微粒灰/白金色/白色

Nike Air VaporMax 360

男子运动鞋

¥1,599

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Nike Air VaporMax 360 男子运动鞋的设计灵感源自 Air Max 360，呈现 21 世纪的醒目风格，采用全掌泡棉中底和 Vapormax Air 缓震配置，塑就非凡出众的足底舒适体验。


  • 显示颜色： 苍野灰/微粒灰/白金色/白色
  • 款式： CK2718-002

Nike Air VaporMax 360

¥1,599

大胆醒目，21 世纪风格

Nike Air VaporMax 360 男子运动鞋的设计灵感源自 Air Max 360，呈现 21 世纪的醒目风格，采用全掌泡棉中底和 Vapormax Air 缓震配置，塑就非凡出众的足底舒适体验。

柔软舒适

全掌泡棉中底，缔造出众的足底缓震性能。采用 VaporMax Air 缓震配置，缔造轻盈出众、灵敏响应的迈步体验。

稳固贴合

鞋口舒适柔软，贴合足部，营造舒适贴合感。内衬结构，为足部带来舒适感受。

元年款细节

轻盈 TPU 鞋框包覆后跟，Air 缓震配置旨在向元年款 Air Max 360 致敬。匠心设计搭配合成材质鞋面，同样以 Air Max 360 为设计灵感。

产品细节

  • 显示颜色： 苍野灰/微粒灰/白金色/白色
  • 款式： CK2718-002

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