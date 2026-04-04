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Nike Air Windrunner 男子运动夹克 - 浅骨色

Nike Air

Windrunner 男子运动夹克

15% 折让
浅骨色
黑
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运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Windrunner 男子运动夹克采用梭织塔夫绸面料，结合网眼布里料设计，饰有梭织滚边，塑就经典 Windrunner 设计。超宽松版型设计，塑就时尚外观。


  • 显示颜色： 浅骨色
  • 款式： IF1289-072

Nike Air

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运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Windrunner 男子运动夹克采用梭织塔夫绸面料，结合网眼布里料设计，饰有梭织滚边，塑就经典 Windrunner 设计。超宽松版型设计，塑就时尚外观。

产品细节

  • 双向拉链
  • 插手口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色
  • 款式： IF1289-072

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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