Nike Air ZM Alphafly NEXT% 2 Proto

¥2,299

出色能量回馈，助你成就佳绩

Nike Air ZM Alphafly NEXT% 2 Proto 男/女公路竞赛跑步鞋采用匠心设计，打造挚爱竞赛跑鞋，助你畅快迈步。该鞋款可引爆疾速，助你全力以赴跑完全程，分秒必争刷新个人记录。厚实轻盈的支撑系统打破舒适性与速度之间的鸿沟，将两者巧妙融合，塑就出众跑步鞋款。

跟上节奏，舒适回弹

Zoom Air 缓震配置结合全掌型 ZoomX 泡绵，造就具备出色能量回馈的 Nike 缓震系统，缔造弹力升级的迈步体验。外底轻薄橡胶设计提升抓地力。额外泡绵缔造出众回弹效果，同时有助提升从后跟到前足的过渡体验。

活力驰骋，畅跑不停

全掌型 ZoomX 泡绵，塑就轻盈非凡、回弹缓震的迈步体验。专为疾速跑打造，具备出众缓震性能，让你活力驰骋，直抵终点。为关键部位营造舒适感受。

一路向前

全掌型碳纤维板，助力一路向前，为你带来顺畅过渡的迈步体验。前足和后跟略微加宽，塑就稳固鞋底， 助你自信攻克跑步征途。