第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Air ZM Alphafly NEXT% 2 Proto
男/女公路竞赛跑步鞋
¥2,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Air ZM Alphafly NEXT% 2 Proto 男/女公路竞赛跑步鞋采用匠心设计，打造挚爱竞赛跑鞋，助你畅快迈步。该鞋款可引爆疾速，助你全力以赴跑完全程，分秒必争刷新个人记录。厚实轻盈的支撑系统打破舒适性与速度之间的鸿沟，将两者巧妙融合，塑就出众跑步鞋款。
- 显示颜色： 白色/荷兰橙/黑
- 款式： DJ6206-100
Nike Air ZM Alphafly NEXT% 2 Proto
¥2,299
出色能量回馈，助你成就佳绩
Nike Air ZM Alphafly NEXT% 2 Proto 男/女公路竞赛跑步鞋采用匠心设计，打造挚爱竞赛跑鞋，助你畅快迈步。该鞋款可引爆疾速，助你全力以赴跑完全程，分秒必争刷新个人记录。厚实轻盈的支撑系统打破舒适性与速度之间的鸿沟，将两者巧妙融合，塑就出众跑步鞋款。
跟上节奏，舒适回弹
Zoom Air 缓震配置结合全掌型 ZoomX 泡绵，造就具备出色能量回馈的 Nike 缓震系统，缔造弹力升级的迈步体验。外底轻薄橡胶设计提升抓地力。额外泡绵缔造出众回弹效果，同时有助提升从后跟到前足的过渡体验。
活力驰骋，畅跑不停
全掌型 ZoomX 泡绵，塑就轻盈非凡、回弹缓震的迈步体验。专为疾速跑打造，具备出众缓震性能，让你活力驰骋，直抵终点。为关键部位营造舒适感受。
一路向前
全掌型碳纤维板，助力一路向前，为你带来顺畅过渡的迈步体验。前足和后跟略微加宽，塑就稳固鞋底， 助你自信攻克跑步征途。
其他细节
- 鞋面采用 Flyknit-Atomknit 材料，搭配流线贴合和轻盈透气设计
- 后跟采用 Flyknit 纱线匠心打造，轻盈舒适，稳固锁定后跟
- 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合
- 一体式针织鞋舌搭配衬垫设计，有效减轻鞋带压力，令双足保持稳固贴合
- 鞋底依据数百位跑者的反馈数据匠心打造
- 关键部位排布不同角度的抓地底纹，令你从后跟落地到鞋头离地，畅享出众抓地体验
- 中底饰有测试号码，旨在向运动员的测试流程致敬
产品细节
- 显示颜色： 白色/荷兰橙/黑
- 款式： DJ6206-100
更多信息
- 此商品仅供会员购买且仅支持在线支付，且需在商品订单提交后规定的时效内完成付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。
- 如产品详情页存在视频内容，该内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
- 所有产品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。