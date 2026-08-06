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Nike Air ZM Pegasus 37 Shield 女子跑步鞋 - 黑/暗烟灰/薄雾黑蓝/极光绿

Nike Air ZM Pegasus 37 Shield

女子跑步鞋

32% 折让

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此配色当前无货

不要让潮湿天气打断你的日常跑步计划。Nike Air ZM Pegasus 37 Shield 女子跑步鞋为你带来寒冷天气所需的强劲支撑力。拒水设计，帮助保持干爽，助力一路畅跑。强劲抓地性能，让你轻松抓附湿滑街道。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/薄雾黑蓝/极光绿
  • 款式： CQ8639-003

Nike Air ZM Pegasus 37 Shield

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出色抓地，潮湿天气佳选

不要让潮湿天气打断你的日常跑步计划。Nike Air ZM Pegasus 37 Shield 女子跑步鞋为你带来寒冷天气所需的强劲支撑力。拒水设计，帮助保持干爽，助力一路畅跑。强劲抓地性能，让你轻松抓附湿滑街道。

出色抓地，应对潮湿天气

Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。纹路设计灵感源自冬季轮胎。微型凹槽设计，提供出众抓地力；多向纹路设计，有效应对不良天气。

轻盈包覆

半长覆面轻盈透气，可适应不同天气，帮助前足保持干爽。覆面灵感源自高性能外套，经过拒水处理，可有效拒水。

充沛回弹，活力迈步

Nike React 技术采用轻盈耐穿泡棉打造，缔造灵敏响应的迈步体验。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，提供出色能量回馈和回弹体验，助力畅跑。

产品细节

  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/薄雾黑蓝/极光绿
  • 款式： CQ8639-003

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