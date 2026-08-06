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Nike Air ZM Pegasus 37 Shield
女子跑步鞋
32% 折让
售罄：
此配色当前无货
不要让潮湿天气打断你的日常跑步计划。Nike Air ZM Pegasus 37 Shield 女子跑步鞋为你带来寒冷天气所需的强劲支撑力。拒水设计，帮助保持干爽，助力一路畅跑。强劲抓地性能，让你轻松抓附湿滑街道。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/薄雾黑蓝/极光绿
- 款式： CQ8639-003
Nike Air ZM Pegasus 37 Shield
32% 折让
出色抓地，潮湿天气佳选
不要让潮湿天气打断你的日常跑步计划。Nike Air ZM Pegasus 37 Shield 女子跑步鞋为你带来寒冷天气所需的强劲支撑力。拒水设计，帮助保持干爽，助力一路畅跑。强劲抓地性能，让你轻松抓附湿滑街道。
出色抓地，应对潮湿天气
Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。纹路设计灵感源自冬季轮胎。微型凹槽设计，提供出众抓地力；多向纹路设计，有效应对不良天气。
轻盈包覆
半长覆面轻盈透气，可适应不同天气，帮助前足保持干爽。覆面灵感源自高性能外套，经过拒水处理，可有效拒水。
充沛回弹，活力迈步
Nike React 技术采用轻盈耐穿泡棉打造，缔造灵敏响应的迈步体验。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，提供出色能量回馈和回弹体验，助力畅跑。
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/薄雾黑蓝/极光绿
- 款式： CQ8639-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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