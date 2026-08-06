不要让潮湿天气打断你的日常跑步计划。Nike Air ZM Pegasus 37 Shield 男子跑步鞋为你带来寒冷天气所需的强劲支撑力。拒水设计，帮助保持干爽，助力一路畅跑。强劲抓地性能，让你轻松抓附湿滑街道。

Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。纹路设计灵感源自冬季轮胎。微型凹槽设计，可牢固抓附路面；多向纹路设计，有效应对不良天气。

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