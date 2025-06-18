 

Nike Air Zoom Crossover 2 SE

大童篮球鞋

¥539¥59910% 折让
浅荧光黄/热情红/仙人掌绿/黑
深藏青/浅荧光黄/煤黑/仙人掌绿

准备好让比赛表现跃升新层次了吗？Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋搭载回弹缓震配置和透气网眼细节，缔造干爽舒适感受，塑就球场佳选。锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。


  • 显示颜色： 浅荧光黄/热情红/仙人掌绿/黑
  • 款式： HM8521-700

Nike Air Zoom Crossover 2 SE

¥539¥59910% 折让

准备好让比赛表现跃升新层次了吗？Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋搭载回弹缓震配置和透气网眼细节，缔造干爽舒适感受，塑就球场佳选。锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

回弹缓震

后跟 Air Zoom 缓震配置提供出众回弹的缓震性能，实现快速离地的非凡脚感。中底搭载柔软泡绵，助你在比赛中发挥上佳表现。

锯齿形底纹，强力切入

锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。出众抓地设计专为球场打造，令双足稳抓地面，助你游刃有余制霸赛场。

贴地设计，轻盈非凡

透气网眼布结合柔软泡绵，塑就轻盈穿着感受。前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，覆面与系带系统巧妙衔接，在你运动时帮助稳固双足
  • 加垫鞋口赋予脚踝缓震体验，令你在切入篮下、交叉过人和冲刺上篮时畅享舒适脚感

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 中帮鞋口
  • 显示颜色： 浅荧光黄/热情红/仙人掌绿/黑
  • 款式： HM8521-700

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21

    33: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 21.8

    34: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.4

    35.5: 鞋内长 22.9

    36: 鞋内长 23.3

    36.5: 鞋内长 23.5

    37.5: 鞋内长 24.1

    38: 鞋内长 24.6

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.2

    40: 鞋内长 25.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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