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Nike Air Zoom Division WNTR
女子运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Division WNTR 女子运动鞋专为都市跑道打造，采用抢眼跑鞋版型，助你彰显个性风范。富含纹理的鞋面结合皮革、合成材质与织物组合材料，塑就时尚外观和利落运动风范。弹性 Zoom Air 缓震配置搭载后跟双层弹力泡绵，塑就舒适迈步体验，助你锐意突破传统。
- 显示颜色： 黑/闪电深红/白色
- 款式： CZ3753-001
Nike Air Zoom Division WNTR
¥799
无所畏惧，敢于不凡
Nike Air Zoom Division WNTR 女子运动鞋专为都市跑道打造，采用抢眼跑鞋版型，助你彰显个性风范。富含纹理的鞋面结合皮革、合成材质与织物组合材料，塑就时尚外观和利落运动风范。弹性 Zoom Air 缓震配置搭载后跟双层弹力泡绵，塑就舒适迈步体验，助你锐意突破传统。
其他细节
- 人气元年款 Nike 跑步鞋从 Nike 传统元素中汲取灵感，鞋面细节借鉴自 Nike Air Streak Lite，以星火燎原之势成为风靡日本的训练鞋
- 缝线覆面搭配动感弧形线条，将耐穿性和时尚感巧妙糅合
- Zoom Air 起初专为高性能跑步鞋匠心设计，结合柔软缓震配置，脚踝部位添加软垫，带来轻盈舒适感受
- 后跟双层泡绵带来非凡舒适感受，结合橡胶坡跟设计，增强稳定性
产品细节
- 橡胶鞋底
- 传统鞋带
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/闪电深红/白色
- 款式： CZ3753-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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