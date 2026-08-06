Nike Air Zoom Division WNTR 女子运动鞋专为都市跑道打造，采用抢眼跑鞋版型，助你彰显个性风范。富含纹理的鞋面结合皮革、合成材质与织物组合材料，塑就时尚外观和利落运动风范。弹性 Zoom Air 缓震配置搭载后跟双层弹力泡绵，塑就舒适迈步体验，助你锐意突破传统。

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