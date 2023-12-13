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      Nike Air Zoom G.T. Cut 2 TB EP

      男子实战篮球鞋

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      白色/黑
      黑/多色/热情红 /黑
      白金色/山峰白/小径红/清透色
      透明粉/热情粉/珍珠粉/树莓红
      白色/山峰白/荷兰橙/黑
      工业蓝/冰翡翠蓝/亮深红/黑

      在当今赛场上，速度是制胜关键。善于开拓空间才能在球场上屹立不倒。Nike Air Zoom G.T.Cut 2 TB EP 男子篮球鞋采用近地感设计，可在转向时缩短触地时间，助你轻松急停、加速回防。该鞋款经匠心打造，助力迅速攻防，让球员们信心满满。匠心设计专为拉开攻防距离创造空间，同时提供有力支撑，令你畅享比赛。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： FJ8914-100

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