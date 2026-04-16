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Nike Air Zoom G.T. Cut EP
男/女实战篮球鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom G.T. Cut EP 男/女实战篮球鞋专为力求在场上大展身手的篮球运动员打造，助力球员运用出色球技为自己和队友创造空间。该鞋款脚感轻盈，贴地设计旨在缩短触地时间，缔造非凡掌控感和侧向稳定性。Air Zoom Strobel 缓震配置上方搭载全掌 React 内嵌式中底，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷出色的缓震性能。
- 显示颜色： 白金色/闪粉
- 款式： CZ0176-008
Nike Air Zoom G.T. Cut EP
¥1,399
创造空间，力挽狂澜
Nike Air Zoom G.T. Cut EP 男/女实战篮球鞋专为力求在场上大展身手的篮球运动员打造，助力球员运用出色球技为自己和队友创造空间。该鞋款脚感轻盈，贴地设计旨在缩短触地时间，缔造非凡掌控感和侧向稳定性。Air Zoom Strobel 缓震配置上方搭载全掌 React 内嵌式中底，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷出色的缓震性能。
出众回弹，全力出击
全掌型 React 内嵌式中底搭配 Air Zoom Strobel 缓震配置和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就出色回弹性能，助你创造运球空间和投篮机会。
创意满满，尽在掌控
分层轻盈鞋底搭配匠心纹路，缔造非凡抓地力，同时有助缩短触地时间，让一切尽在掌控。该鞋款专为擅于创造空间进攻得分的球员打造，亦可助力在防守时压制对手，提高防守强度。
舒适脚感，轻松制胜
贴地设计结合经加固处理的轻盈网眼布，缔造舒适包覆感和出色的侧向稳定性。柔软衬垫助你在追求速度的同时，兼具舒适感和掌控力。
其他细节
- 橡胶外底出众耐穿，提供强劲抓地力
- 牢固后跟覆面，有助稳固双足
- 后跟的楔形 React 泡绵缔造回弹的舒适体验
产品细节
- 显示颜色： 白金色/闪粉
- 款式： CZ0176-008
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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