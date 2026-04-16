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Nike Air Zoom G.T. Cut EP 男/女实战篮球鞋 - 白金色/闪粉

Nike Air Zoom G.T. Cut EP

男/女实战篮球鞋

¥1,399

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Zoom G.T. Cut EP 男/女实战篮球鞋专为力求在场上大展身手的篮球运动员打造，助力球员运用出色球技为自己和队友创造空间。该鞋款脚感轻盈，贴地设计旨在缩短触地时间，缔造非凡掌控感和侧向稳定性。Air Zoom Strobel 缓震配置上方搭载全掌 React 内嵌式中底，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷出色的缓震性能。


  • 显示颜色： 白金色/闪粉
  • 款式： CZ0176-008

Nike Air Zoom G.T. Cut EP

¥1,399

创造空间，力挽狂澜

Nike Air Zoom G.T. Cut EP 男/女实战篮球鞋专为力求在场上大展身手的篮球运动员打造，助力球员运用出色球技为自己和队友创造空间。该鞋款脚感轻盈，贴地设计旨在缩短触地时间，缔造非凡掌控感和侧向稳定性。Air Zoom Strobel 缓震配置上方搭载全掌 React 内嵌式中底，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷出色的缓震性能。

出众回弹，全力出击

全掌型 React 内嵌式中底搭配 Air Zoom Strobel 缓震配置和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就出色回弹性能，助你创造运球空间和投篮机会。

创意满满，尽在掌控

分层轻盈鞋底搭配匠心纹路，缔造非凡抓地力，同时有助缩短触地时间，让一切尽在掌控。该鞋款专为擅于创造空间进攻得分的球员打造，亦可助力在防守时压制对手，提高防守强度。

舒适脚感，轻松制胜

贴地设计结合经加固处理的轻盈网眼布，缔造舒适包覆感和出色的侧向稳定性。柔软衬垫助你在追求速度的同时，兼具舒适感和掌控力。

其他细节

  • 橡胶外底出众耐穿，提供强劲抓地力
  • 牢固后跟覆面，有助稳固双足
  • 后跟的楔形 React 泡绵缔造回弹的舒适体验

产品细节

  • 显示颜色： 白金色/闪粉
  • 款式： CZ0176-008

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