2004 年，安芬尼·哈达威穿着定制款 Huarache 2K4 登场，在纽约的聚光灯下大放异彩，鞋款上饰有他的 “1 Cent” 标志。如今，这座球场和热情球迷依然在每场比赛中迸发非凡的能量。这款经典复刻鞋款时隔二十余年重返视野，以张扬的校园宝蓝和醒目的橙色配色强势回归。无论是日常通勤，还是悠闲漫步，Air Zoom 缓震配置都能实现快速离地的非凡脚感。

显示颜色： 黑/安全橙/校园宝蓝

款式： IV0345-001