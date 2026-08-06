 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Air Zoom Infinity Tour (W) 男/女高尔夫球鞋 - 白色/尘光子色/金属银灰/黑

Nike Air Zoom Infinity Tour (W)

男/女高尔夫球鞋

¥1,299

售罄：

此配色当前无货

实现球场革命性的改变。NIke Air Zoom Infinity Tour (W) 男/女高尔夫球鞋从跑步鞋汲取设计灵感，缔造非凡舒适感受和灵敏响应性能。得益于创新的抓地纹路，你大可全力以赴，纵情挥杆。


  • 显示颜色： 白色/尘光子色/金属银灰/黑
  • 款式： CT0541-100

Nike Air Zoom Infinity Tour (W)

¥1,299

高尔夫性能新高度

实现球场革命性的改变。NIke Air Zoom Infinity Tour (W) 男/女高尔夫球鞋从跑步鞋汲取设计灵感，缔造非凡舒适感受和灵敏响应性能。得益于创新的抓地纹路，你大可全力以赴，纵情挥杆。

轻盈支撑

Flyknit 结构轻盈透气，支撑力出众。轻薄的弹性表层设计，轻松保持鞋款清洁。泡棉加垫鞋口，非凡舒适，支撑力出众。

革命性灵敏响应

全掌 Zoom Air 缓震配置与內底直接缝合，而非嵌于泡棉之中，塑就灵敏响应的迈步体验。额外添加的 3 块 Zoom Air 缓震配置，1 块置于后跟，2 块置于前足，为你带来弹力十足的球场运动体验。

创新抓地力

鞋钉和基于数据研发的抓地纹路，塑造出众抓地力。鞋钉置于 3 块小型 Zoom Air 缓震配置之下，随步伐重力压缩后提供出色能量回馈，助你在场上畅享舒适感受。

其他细节

  • Nike React 技术，营造顺畅平稳的迈步体验
  • 半透明外底，显露出 Zoom Air 缓震配置
  • 后跟稳定包裹设计，帮助稳固双足

产品细节

  • 显示颜色： 白色/尘光子色/金属银灰/黑
  • 款式： CT0541-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。