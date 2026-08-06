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Nike Air Zoom Infinity Tour (W)
男/女高尔夫球鞋
¥1,299
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此配色当前无货
实现球场革命性的改变。NIke Air Zoom Infinity Tour (W) 男/女高尔夫球鞋从跑步鞋汲取设计灵感，缔造非凡舒适感受和灵敏响应性能。得益于创新的抓地纹路，你大可全力以赴，纵情挥杆。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/金属银灰/黑
- 款式： CT0541-100
Nike Air Zoom Infinity Tour (W)
¥1,299
高尔夫性能新高度
实现球场革命性的改变。NIke Air Zoom Infinity Tour (W) 男/女高尔夫球鞋从跑步鞋汲取设计灵感，缔造非凡舒适感受和灵敏响应性能。得益于创新的抓地纹路，你大可全力以赴，纵情挥杆。
轻盈支撑
Flyknit 结构轻盈透气，支撑力出众。轻薄的弹性表层设计，轻松保持鞋款清洁。泡棉加垫鞋口，非凡舒适，支撑力出众。
革命性灵敏响应
全掌 Zoom Air 缓震配置与內底直接缝合，而非嵌于泡棉之中，塑就灵敏响应的迈步体验。额外添加的 3 块 Zoom Air 缓震配置，1 块置于后跟，2 块置于前足，为你带来弹力十足的球场运动体验。
创新抓地力
鞋钉和基于数据研发的抓地纹路，塑造出众抓地力。鞋钉置于 3 块小型 Zoom Air 缓震配置之下，随步伐重力压缩后提供出色能量回馈，助你在场上畅享舒适感受。
其他细节
- Nike React 技术，营造顺畅平稳的迈步体验
- 半透明外底，显露出 Zoom Air 缓震配置
- 后跟稳定包裹设计，帮助稳固双足
产品细节
- 显示颜色： 白色/尘光子色/金属银灰/黑
- 款式： CT0541-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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