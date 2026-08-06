Nike Air Zoom Infinity Tour (W)

¥1,299

高尔夫性能新高度

实现球场革命性的改变。NIke Air Zoom Infinity Tour (W) 男/女高尔夫球鞋从跑步鞋汲取设计灵感，缔造非凡舒适感受和灵敏响应性能。得益于创新的抓地纹路，你大可全力以赴，纵情挥杆。

轻盈支撑

Flyknit 结构轻盈透气，支撑力出众。轻薄的弹性表层设计，轻松保持鞋款清洁。泡棉加垫鞋口，非凡舒适，支撑力出众。

革命性灵敏响应

全掌 Zoom Air 缓震配置与內底直接缝合，而非嵌于泡棉之中，塑就灵敏响应的迈步体验。额外添加的 3 块 Zoom Air 缓震配置，1 块置于后跟，2 块置于前足，为你带来弹力十足的球场运动体验。

创新抓地力

鞋钉和基于数据研发的抓地纹路，塑造出众抓地力。鞋钉置于 3 块小型 Zoom Air 缓震配置之下，随步伐重力压缩后提供出色能量回馈，助你在场上畅享舒适感受。