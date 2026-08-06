Nike Air Zoom LJ Elite Proto

¥999

稳固抓地，回弹出众，助力远跳

Nike Air Zoom LJ Elite Proto 男/女跑步鞋采用匠心设计，轻盈非凡，助你跃出新高度。出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。鞋款兼具稳固贴合性能。可调式交叉固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。

稳固感受，回弹迈步

前足搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就轻盈且出众的回弹效果，助力激发运动表现。加宽设计结合柔韧足底，在起跳和加速时营造舒适感受。全掌型底板设计，在起跳时缔造出色推进力和稳定脚感。

强劲抓地力，起落全掌控

足底设有 7 颗鞋钉，强力抓地，助力成就出众表现。外底冲击波图案基于运动员数据而设计，赋予关键部位非凡抓地力；后跟图案设计灵感源自鲨鱼皮，助你稳稳驾驭多种地面。出色的抓附力令你从起步到落地，畅享自信的迈步体验。

舒适贴合

交叉固定带塑就稳固贴合感，可在起跳时有效稳固双足。采用便捷穿脱设计，每次跳远完成后可自主调节贴合度。