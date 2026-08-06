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Nike Air Zoom LJ Elite Proto
男/女跑步鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom LJ Elite Proto 男/女跑步鞋采用匠心设计，轻盈非凡，助你跃出新高度。出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。鞋款兼具稳固贴合性能。可调式交叉固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。
- 显示颜色： 白色/荷兰橙/尘光子色/黑
- 款式： DJ2762-100
Nike Air Zoom LJ Elite Proto
¥999
稳固抓地，回弹出众，助力远跳
Nike Air Zoom LJ Elite Proto 男/女跑步鞋采用匠心设计，轻盈非凡，助你跃出新高度。出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。鞋款兼具稳固贴合性能。可调式交叉固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。
稳固感受，回弹迈步
前足搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就轻盈且出众的回弹效果，助力激发运动表现。加宽设计结合柔韧足底，在起跳和加速时营造舒适感受。全掌型底板设计，在起跳时缔造出色推进力和稳定脚感。
强劲抓地力，起落全掌控
足底设有 7 颗鞋钉，强力抓地，助力成就出众表现。外底冲击波图案基于运动员数据而设计，赋予关键部位非凡抓地力；后跟图案设计灵感源自鲨鱼皮，助你稳稳驾驭多种地面。出色的抓附力令你从起步到落地，畅享自信的迈步体验。
舒适贴合
交叉固定带塑就稳固贴合感，可在起跳时有效稳固双足。采用便捷穿脱设计，每次跳远完成后可自主调节贴合度。
其他细节
- 前足采用轻盈梭织材料，透气出众
- 后跟采用厚实紧密的模塑泡绵，专为跳远运动员需求设计，提升缓震体验
- 后跟打孔设计，有助减轻鞋身重量，提升透气性
产品细节
- 显示颜色： 白色/荷兰橙/尘光子色/黑
- 款式： DJ2762-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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