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Nike Air Zoom Maxfly Proto
男/女跑步鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
奋力疾速冲刺，终点近在咫尺。穿上 Nike Air Zoom Maxfly Proto 男/女跑步鞋，畅享轻盈脚感，轻松跨越终点线。弹力十足，舒适缓震，助你驾驭疾速，一路冲向终点，达成个人目标。出众抓地设计，在跨栏中提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/荷兰橙/尘光子色/黑
- 款式： DH9804-100
Nike Air Zoom Maxfly Proto
¥1,299
出众回弹，稳固贴合，铸就疾速
奋力疾速冲刺，终点近在咫尺。穿上 Nike Air Zoom Maxfly Proto 男/女跑步鞋，畅享轻盈脚感，轻松跨越终点线。弹力十足，舒适缓震，助你驾驭疾速，一路冲向终点，达成个人目标。出众抓地设计，在跨栏中提供强劲抓地力。
稳定回弹
前掌搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就轻盈且舒适缓震的回弹效果，助力激发运动表现。 全掌型碳纤维板设计，在迈步时带来出众推进力和稳定脚感。中足和后跟的碳纤维设计经过精心调整，为关键部位提供坚实脚感，帮助实现从后跟到鞋头的出色过渡。
稳定步履，轻盈脚感
梭织织物与合成材质组合鞋面，塑就轻盈稳固的包覆体验。鞋带采用凹口设计，降低在跑步途中松开的几率。
出众抓地，助力畅跑
前足搭载 7 颗可拆卸鞋钉，带来强劲抓地力，铸就疾速表现。外底冲击波纹路，根据运动员数据而设计，增强关键部位的抓地力。
其他细节
后跟搭载轻盈泡绵，为双足带来出众缓震体验，同时不增加滞重感
产品细节
- 显示颜色： 白色/荷兰橙/尘光子色/黑
- 款式： DH9804-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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