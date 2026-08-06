Nike Air Zoom Maxfly Proto

¥1,299

出众回弹，稳固贴合，铸就疾速

奋力疾速冲刺，终点近在咫尺。穿上 Nike Air Zoom Maxfly Proto 男/女跑步鞋，畅享轻盈脚感，轻松跨越终点线。弹力十足，舒适缓震，助你驾驭疾速，一路冲向终点，达成个人目标。出众抓地设计，在跨栏中提供强劲抓地力。

稳定回弹

前掌搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就轻盈且舒适缓震的回弹效果，助力激发运动表现。 全掌型碳纤维板设计，在迈步时带来出众推进力和稳定脚感。中足和后跟的碳纤维设计经过精心调整，为关键部位提供坚实脚感，帮助实现从后跟到鞋头的出色过渡。

稳定步履，轻盈脚感

梭织织物与合成材质组合鞋面，塑就轻盈稳固的包覆体验。鞋带采用凹口设计，降低在跑步途中松开的几率。

出众抓地，助力畅跑

前足搭载 7 颗可拆卸鞋钉，带来强劲抓地力，铸就疾速表现。外底冲击波纹路，根据运动员数据而设计，增强关键部位的抓地力。