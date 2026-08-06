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Nike Air Zoom Pegasus 36 AS 男/女跑步鞋 - 队橙/浅绿/激光蓝/黑

Nike Air Zoom Pegasus 36 AS

男/女跑步鞋

¥899

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Nike Air Zoom Pegasus 36 AS 跑步鞋强势回归，织物和合成材质组合鞋面融入凉爽的穿孔设计，为特定高热区域营造出色透气性。匠心后跟鞋口和鞋舌减轻滞重感，结合飞线设计，在高速运动时提供舒适贴合感


  • 显示颜色： 队橙/浅绿/激光蓝/黑
  • 款式： CU2090-800

Nike Air Zoom Pegasus 36 AS

¥899

酷爽纤薄，经典升级

Nike Air Zoom Pegasus 36 AS 跑步鞋强势回归，织物和合成材质组合鞋面融入凉爽的穿孔设计，为特定高热区域营造出色透气性。匠心后跟鞋口和鞋舌减轻滞重感，结合飞线设计，在高速运动时提供舒适贴合感

其他细节

  • 匠心图案设计。醒目艺术设计基于当地地标和跑步文化，塑就青春活力的彩色外观
  • 穿孔鞋面，提升前足和足弓的透气性。
  • 全掌型 Zoom Air 缓震配置，造就平稳顺畅的回弹迈步体验
  • 中足搭配 Flywire 飞线，让你高速奔跑时倍感舒适贴合
  • 高弹性鞋垫贴合足形，缔造出色支撑力
  • 外底华夫格可帮助吸收冲击，提供可驾驭多种地面的抓地力
  • 匠心鞋口设计，舒适出众

产品细节

  • 此鞋款采用轻盈设计并减轻了鞋舌重量
  • 泡棉中底
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 队橙/浅绿/激光蓝/黑
  • 款式： CU2090-800

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