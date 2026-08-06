第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Zoom Pegasus 36 AS
男/女跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Pegasus 36 AS 跑步鞋强势回归，织物和合成材质组合鞋面融入凉爽的穿孔设计，为特定高热区域营造出色透气性。匠心后跟鞋口和鞋舌减轻滞重感，结合飞线设计，在高速运动时提供舒适贴合感
- 显示颜色： 队橙/浅绿/激光蓝/黑
- 款式： CU2090-800
Nike Air Zoom Pegasus 36 AS
¥899
酷爽纤薄，经典升级
Nike Air Zoom Pegasus 36 AS 跑步鞋强势回归，织物和合成材质组合鞋面融入凉爽的穿孔设计，为特定高热区域营造出色透气性。匠心后跟鞋口和鞋舌减轻滞重感，结合飞线设计，在高速运动时提供舒适贴合感
其他细节
- 匠心图案设计。醒目艺术设计基于当地地标和跑步文化，塑就青春活力的彩色外观
- 穿孔鞋面，提升前足和足弓的透气性。
- 全掌型 Zoom Air 缓震配置，造就平稳顺畅的回弹迈步体验
- 中足搭配 Flywire 飞线，让你高速奔跑时倍感舒适贴合
- 高弹性鞋垫贴合足形，缔造出色支撑力
- 外底华夫格可帮助吸收冲击，提供可驾驭多种地面的抓地力
- 匠心鞋口设计，舒适出众
产品细节
- 此鞋款采用轻盈设计并减轻了鞋舌重量
- 泡棉中底
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 队橙/浅绿/激光蓝/黑
- 款式： CU2090-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。