Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋强势回归，网眼布鞋面为特定高热区域营造出色透气性，营造凉爽舒适的穿着体验。匠心后跟鞋口和鞋舌有助于减轻滞重感，同时不失舒适感受，飞线塑就舒适的稳固贴合脚感。

Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋采用透气 鞋面，为足部高热区域提供出色包覆，让你畅享清爽。后跟鞋口和鞋舌匠心处理，轻便且舒适。

Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋强势回归，网眼布鞋面为特定高热区域营造出色透气性，营造凉爽舒适的穿着体验。匠心后跟鞋口和鞋舌有助于减轻滞重感，同时不失舒适感受，飞线塑就舒适的稳固贴合脚感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。