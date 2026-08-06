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Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋 - 白色/火山红/山峰白

Nike Air Zoom Pegasus 36 AW

女子跑步鞋

¥899

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此配色当前无货

Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋强势回归，网眼布鞋面为特定高热区域营造出色透气性，营造凉爽舒适的穿着体验。匠心后跟鞋口和鞋舌有助于减轻滞重感，同时不失舒适感受，飞线塑就舒适的稳固贴合脚感。


  • 显示颜色： 白色/火山红/山峰白
  • 款式： BV7790-100

Nike Air Zoom Pegasus 36 AW

¥899

酷爽纤薄，经典升级

Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋强势回归，网眼布鞋面为特定高热区域营造出色透气性，营造凉爽舒适的穿着体验。匠心后跟鞋口和鞋舌有助于减轻滞重感，同时不失舒适感受，飞线塑就舒适的稳固贴合脚感。

时尚鞋款，美观清爽

Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋采用透气 鞋面，为足部高热区域提供出色包覆，让你畅享清爽。后跟鞋口和鞋舌匠心处理，轻便且舒适。

其他细节

鞋面网眼布设计，提升前足的透气体验

产品细节

• Cushion ST 泡棉柔软回弹

产品细节

  • 显示颜色： 白色/火山红/山峰白
  • 款式： BV7790-100

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