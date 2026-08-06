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Nike Air Zoom Pegasus 36 AW
女子跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋强势回归，网眼布鞋面为特定高热区域营造出色透气性，营造凉爽舒适的穿着体验。匠心后跟鞋口和鞋舌有助于减轻滞重感，同时不失舒适感受，飞线塑就舒适的稳固贴合脚感。
- 显示颜色： 白色/火山红/山峰白
- 款式： BV7790-100
Nike Air Zoom Pegasus 36 AW
¥899
酷爽纤薄，经典升级
Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋强势回归，网眼布鞋面为特定高热区域营造出色透气性，营造凉爽舒适的穿着体验。匠心后跟鞋口和鞋舌有助于减轻滞重感，同时不失舒适感受，飞线塑就舒适的稳固贴合脚感。
时尚鞋款，美观清爽
Nike Air Zoom Pegasus 36 AW 女子跑步鞋采用透气 鞋面，为足部高热区域提供出色包覆，让你畅享清爽。后跟鞋口和鞋舌匠心处理，轻便且舒适。
其他细节
鞋面网眼布设计，提升前足的透气体验
产品细节
• Cushion ST 泡棉柔软回弹
产品细节
- 显示颜色： 白色/火山红/山峰白
- 款式： BV7790-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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