穿上 Nike Air Zoom Pegasus 37 女子跑步鞋，让跑步表现跃升新层次。采用 React 缓震技术，前足搭载专为女性双足精心调整的新型 Air 缓震配置，为你的双腿注入活力。轻盈鞋面带来非凡透气性。 另有抓地出众的外底加持，让你蓄势待发，一往无前。飞驰过一条条街道，让泥水在身后飞溅，尽享畅快奔跑体验。

显示颜色： 白色/超级紫罗兰色/杉木浅蓝灰/闪电深红

款式： BQ9647-103