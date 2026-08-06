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Nike Air Zoom Pegasus 37 女子跑步鞋 - 白色/超级紫罗兰色/杉木浅蓝灰/闪电深红

Nike Air Zoom Pegasus 37

女子跑步鞋

¥899

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Air Zoom Pegasus 37 女子跑步鞋，让跑步表现跃升新层次。采用 React 缓震技术，前足搭载专为女性双足精心调整的新型 Air 缓震配置，为你的双腿注入活力。轻盈鞋面带来非凡透气性。 另有抓地出众的外底加持，让你蓄势待发，一往无前。飞驰过一条条街道，让泥水在身后飞溅，尽享畅快奔跑体验。


  • 显示颜色： 白色/超级紫罗兰色/杉木浅蓝灰/闪电深红
  • 款式： BQ9647-103

Nike Air Zoom Pegasus 37

¥899

灵敏响应，助力日常训练

穿上 Nike Air Zoom Pegasus 37 女子跑步鞋，让跑步表现跃升新层次。采用 React 缓震技术，前足搭载专为女性双足精心调整的新型 Air 缓震配置，为你的双腿注入活力。轻盈鞋面带来非凡透气性。 另有抓地出众的外底加持，让你蓄势待发，一往无前。飞驰过一条条街道，让泥水在身后飞溅，尽享畅快奔跑体验。

充沛回弹，活力迈步

Nike React 泡棉中底，轻盈回弹，经久耐穿。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，赋予你弹力十足的迈步体验。缓震配置贴近双足，提升灵敏响应度。

贴合升级

中足板带可贴合足型，营造稳固舒适的贴合感。

助力疾速

半透明鞋面，塑就迅疾外观。网眼细节，提升透气性。

其他细节

该版本的 Pegasus 37 鞋款专为女性双足精心调整，搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软脚感

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/超级紫罗兰色/杉木浅蓝灰/闪电深红
  • 款式： BQ9647-103

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