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Nike Air Zoom Pegasus 37
女子跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Air Zoom Pegasus 37 女子跑步鞋，让跑步表现跃升新层次。采用 React 缓震技术，前足搭载专为女性双足精心调整的新型 Air 缓震配置，为你的双腿注入活力。轻盈鞋面带来非凡透气性。 另有抓地出众的外底加持，让你蓄势待发，一往无前。飞驰过一条条街道，让泥水在身后飞溅，尽享畅快奔跑体验。
- 显示颜色： 白色/超级紫罗兰色/杉木浅蓝灰/闪电深红
- 款式： BQ9647-103
Nike Air Zoom Pegasus 37
¥899
灵敏响应，助力日常训练
穿上 Nike Air Zoom Pegasus 37 女子跑步鞋，让跑步表现跃升新层次。采用 React 缓震技术，前足搭载专为女性双足精心调整的新型 Air 缓震配置，为你的双腿注入活力。轻盈鞋面带来非凡透气性。 另有抓地出众的外底加持，让你蓄势待发，一往无前。飞驰过一条条街道，让泥水在身后飞溅，尽享畅快奔跑体验。
充沛回弹，活力迈步
Nike React 泡棉中底，轻盈回弹，经久耐穿。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，赋予你弹力十足的迈步体验。缓震配置贴近双足，提升灵敏响应度。
贴合升级
中足板带可贴合足型，营造稳固舒适的贴合感。
助力疾速
半透明鞋面，塑就迅疾外观。网眼细节，提升透气性。
其他细节
该版本的 Pegasus 37 鞋款专为女性双足精心调整，搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软脚感
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/超级紫罗兰色/杉木浅蓝灰/闪电深红
- 款式： BQ9647-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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