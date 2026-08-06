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Nike Air Zoom Pegasus 37 FC 男子跑步鞋 - 黑/山茶色/白金色/尘光子色

Nike Air Zoom Pegasus 37 FC

男子跑步鞋

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Zoom Pegasus 37 FC 男子跑步鞋，让你重振步伐。这一鞋款出色传承跑者挚爱的贴合度和脚感，搭配前足缓震配置和泡棉，塑就非凡灵敏响应性能。醒目配色和细节设计从都市夜景汲取灵感，是一款专为日常跑步设计的耐穿轻盈的运动鞋。


  • 显示颜色： 黑/山茶色/白金色/尘光子色
  • 款式： CT1505-001

Nike Air Zoom Pegasus 37 FC

¥899

灵敏响应，助力日常训练

Nike Air Zoom Pegasus 37 FC 男子跑步鞋，让你重振步伐。这一鞋款出色传承跑者挚爱的贴合度和脚感，搭配前足缓震配置和泡棉，塑就非凡灵敏响应性能。醒目配色和细节设计从都市夜景汲取灵感，是一款专为日常跑步设计的耐穿轻盈的运动鞋。

夜间畅跑

FC 系列外观设计灵感采撷自日本首都夜间的霓虹灯色调。鞋身融入精妙细节，旨在向首都的交通系统致敬。前足巧饰文字，与地铁终点站标志牌字体相互呼应。

充沛回弹，活力迈步

Nike React 泡棉中底，轻盈回弹，经久耐穿。泡棉增多，缓震性能也随之增强，但不会增加滞重感。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，赋予你弹力十足的迈步体验。缓震配置搭载于前足上方位置，贴近双足，提升灵敏响应度。

升级贴合

中足板带可贴合足型，营造舒适稳固的迈步体验。

出众透气性

织物细节，提升透气性。

其他细节

Nike Air Zoom Pegasus 37 专为男性量身打造，搭载 Nike Air 缓震配置，为你的跑步提供恰到好处的缓震性能

产品细节

  • 织物和合成材质鞋面
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 黑/山茶色/白金色/尘光子色
  • 款式： CT1505-001

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