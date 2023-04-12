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      Nike Air Zoom Pegasus 37 FC

      男子跑步鞋

      ¥899

      Nike Air Zoom Pegasus 37 FC 男子跑步鞋，让你重振步伐。这一鞋款出色传承跑者挚爱的贴合度和脚感，搭配前足缓震配置和泡棉，塑就非凡灵敏响应性能。醒目配色和细节设计从都市夜景汲取灵感，是一款专为日常跑步设计的耐穿轻盈的运动鞋。

      • 显示颜色： 黑/山茶色/白金色/光子灰
      • 款式： CT1505-001

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