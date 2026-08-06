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Nike Air Zoom Pegasus 37 FC
男子跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Pegasus 37 FC 男子跑步鞋，让你重振步伐。这一鞋款出色传承跑者挚爱的贴合度和脚感，搭配前足缓震配置和泡棉，塑就非凡灵敏响应性能。醒目配色和细节设计从都市夜景汲取灵感，是一款专为日常跑步设计的耐穿轻盈的运动鞋。
- 显示颜色： 黑/山茶色/白金色/尘光子色
- 款式： CT1505-001
Nike Air Zoom Pegasus 37 FC
¥899
灵敏响应，助力日常训练
Nike Air Zoom Pegasus 37 FC 男子跑步鞋，让你重振步伐。这一鞋款出色传承跑者挚爱的贴合度和脚感，搭配前足缓震配置和泡棉，塑就非凡灵敏响应性能。醒目配色和细节设计从都市夜景汲取灵感，是一款专为日常跑步设计的耐穿轻盈的运动鞋。
夜间畅跑
FC 系列外观设计灵感采撷自日本首都夜间的霓虹灯色调。鞋身融入精妙细节，旨在向首都的交通系统致敬。前足巧饰文字，与地铁终点站标志牌字体相互呼应。
充沛回弹，活力迈步
Nike React 泡棉中底，轻盈回弹，经久耐穿。泡棉增多，缓震性能也随之增强，但不会增加滞重感。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，赋予你弹力十足的迈步体验。缓震配置搭载于前足上方位置，贴近双足，提升灵敏响应度。
升级贴合
中足板带可贴合足型，营造舒适稳固的迈步体验。
出众透气性
织物细节，提升透气性。
其他细节
Nike Air Zoom Pegasus 37 专为男性量身打造，搭载 Nike Air 缓震配置，为你的跑步提供恰到好处的缓震性能
产品细节
- 织物和合成材质鞋面
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 黑/山茶色/白金色/尘光子色
- 款式： CT1505-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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