Nike Air Zoom Pegasus 38 男子跑步鞋沿袭前代鞋款的回弹响应泡绵设计，塑就弹力充沛的迈步体验，助你加足马力、驰骋赛场。 网眼鞋面兼具理想舒适感和耐穿性，搭配贴合脚感，旨在致敬经典 Pegasus 鞋款。

该鞋款再现 Pegasus 的经典版型与质感，宽版鞋头设计提供充裕空间。 鞋面接缝设计塑就出众版型和贴合脚感，焕新演绎经典鞋款。

该特别版配色的设计灵感源自经典“驿站接力赛”期间的日出日落景色以及途中令人叹为观止的美景。

Nike Air Zoom Pegasus 38 男子跑步鞋沿袭前代鞋款的回弹响应泡绵设计，塑就弹力充沛的迈步体验，助你加足马力、驰骋赛场。 网眼鞋面兼具理想舒适感和耐穿性，搭配贴合脚感，旨在致敬经典 Pegasus 鞋款。

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