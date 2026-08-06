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Nike Air Zoom Pegasus 38
男子跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Pegasus 38 男子跑步鞋沿袭前代鞋款的回弹响应泡绵设计，塑就弹力充沛的迈步体验，助你加足马力、驰骋赛场。 网眼鞋面兼具理想舒适感和耐穿性，搭配贴合脚感，旨在致敬经典 Pegasus 鞋款。
- 显示颜色： 大学金/橙色/日出火红/黑
- 款式： DO2423-739
Nike Air Zoom Pegasus 38
¥899
时刻秀出潮流范
Nike Air Zoom Pegasus 38 男子跑步鞋沿袭前代鞋款的回弹响应泡绵设计，塑就弹力充沛的迈步体验，助你加足马力、驰骋赛场。 网眼鞋面兼具理想舒适感和耐穿性，搭配贴合脚感，旨在致敬经典 Pegasus 鞋款。
日出而起
该特别版配色的设计灵感源自经典“驿站接力赛”期间的日出日落景色以及途中令人叹为观止的美景。
新旧交融
该鞋款再现 Pegasus 的经典版型与质感，宽版鞋头设计提供充裕空间。 鞋面接缝设计塑就出众版型和贴合脚感，焕新演绎经典鞋款。
充沛回弹，活力迈步
Nike React 泡绵轻盈耐穿，富有弹性。 泡绵增多，缓震性能也随之增强，有效减少滞重感。 前足搭载 Zoom Air 缓震配置，缔造弹力升级的迈步体验。 缓震配置贴近双足，塑就回弹响应效果。
稳固贴合
中足织带，稳固双足。 系上鞋带后，织带会紧贴足部，便于自行调整贴合度和穿着效果。
透气出众，助力畅跑
网眼鞋面缔造透气舒适的穿着体验，可随足部动作灵活伸展。
其他细节
泡绵鞋舌有助缓解鞋带带来的压力
产品细节
- 显示颜色： 大学金/橙色/日出火红/黑
- 款式： DO2423-739
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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