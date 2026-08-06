 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 女子运动鞋 - 深红/白色/金属银/深红

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

女子运动鞋

¥999

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 女子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条，结合笼式 Zoom Air 缓震配置，缔造灵敏响应的步履体验，再现 21 世纪复古风范。


  • 显示颜色： 深红/白色/金属银/深红
  • 款式： CD3613-600

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

¥999

复古风范

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 女子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条，结合笼式 Zoom Air 缓震配置，缔造灵敏响应的步履体验，再现 21 世纪复古风范。

灵敏迈步

笼式 Zoom Air 缓震配置，缔造灵敏响应的迈步体验和时尚外观。

轻盈灵活

全掌泡棉中底，塑就轻盈灵活感受。

强劲抓地

外底采用耐穿橡胶贴片，为关键部位提供强劲抓地力。

产品细节

  • 织物和合成材质组合鞋面
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 深红/白色/金属银/深红
  • 款式： CD3613-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。