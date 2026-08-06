第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2
女子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 女子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条，结合笼式 Zoom Air 缓震配置，缔造灵敏响应的步履体验，再现 21 世纪复古风范。
- 显示颜色： 深红/白色/金属银/深红
- 款式： CD3613-600
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2
¥999
复古风范
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 女子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条，结合笼式 Zoom Air 缓震配置，缔造灵敏响应的步履体验，再现 21 世纪复古风范。
灵敏迈步
笼式 Zoom Air 缓震配置，缔造灵敏响应的迈步体验和时尚外观。
轻盈灵活
全掌泡棉中底，塑就轻盈灵活感受。
强劲抓地
外底采用耐穿橡胶贴片，为关键部位提供强劲抓地力。
产品细节
- 织物和合成材质组合鞋面
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 深红/白色/金属银/深红
- 款式： CD3613-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。