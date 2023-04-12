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      Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

      女子运动鞋

      ¥999

      Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 女子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条，结合笼式 Zoom Air 缓震配置，缔造灵敏响应的步履体验，再现 21 世纪复古风范。

      • 显示颜色： 深红/白色/金属银/深红
      • 款式： CD3613-600

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