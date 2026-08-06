 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Air Zoom Streak LT 4 男/女跑步鞋 - 季风蓝/薄雾黑蓝/亮深红/半蓝

Nike Air Zoom Streak LT 4

男/女跑步鞋

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Zoom Streak LT 4 跑步鞋专为踩踏多种地面设计，无论是马路、小道还是越野赛道，穿上即可享受奔跑的乐趣。它身轻如燕、缓震效果出众，助你在比赛中跑出飞一般的感觉。Flymesh 内部足带可固定双脚，同时保证鞋面透气舒爽。缓冲底内部有一个 TPU 中足稳定片，在迈步过程中从后跟到鞋头实现流畅过渡。


  • 显示颜色： 季风蓝/薄雾黑蓝/亮深红/半蓝
  • 款式： 924514-400

Nike Air Zoom Streak LT 4

¥699

匠心设计，力压群雄

Nike Air Zoom Streak LT 4 跑步鞋专为踩踏多种地面设计，无论是马路、小道还是越野赛道，穿上即可享受奔跑的乐趣。它身轻如燕、缓震效果出众，助你在比赛中跑出飞一般的感觉。Flymesh 内部足带可固定双脚，同时保证鞋面透气舒爽。缓冲底内部有一个 TPU 中足稳定片，在迈步过程中从后跟到鞋头实现流畅过渡。

其他细节

  • 透气网眼结构，质感轻盈，支撑有力
  • Cushlon LT 鞋底夹层与 Zoom Air 气垫结合，脚后跟缓震减震功能出众
  • TPU 中足稳定片助力灵敏过渡
  • 合成材质覆面，有效提升耐穿性
  • 后跟和前足部位配有橡胶分区设计，出色耐穿，抓地力表现出众

产品细节

  • 显示颜色： 季风蓝/薄雾黑蓝/亮深红/半蓝
  • 款式： 924514-400

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。