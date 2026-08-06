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Nike Air Zoom Streak LT 4
男/女跑步鞋
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Streak LT 4 跑步鞋专为踩踏多种地面设计，无论是马路、小道还是越野赛道，穿上即可享受奔跑的乐趣。它身轻如燕、缓震效果出众，助你在比赛中跑出飞一般的感觉。Flymesh 内部足带可固定双脚，同时保证鞋面透气舒爽。缓冲底内部有一个 TPU 中足稳定片，在迈步过程中从后跟到鞋头实现流畅过渡。
- 显示颜色： 季风蓝/薄雾黑蓝/亮深红/半蓝
- 款式： 924514-400
Nike Air Zoom Streak LT 4
¥699
匠心设计，力压群雄
Nike Air Zoom Streak LT 4 跑步鞋专为踩踏多种地面设计，无论是马路、小道还是越野赛道，穿上即可享受奔跑的乐趣。它身轻如燕、缓震效果出众，助你在比赛中跑出飞一般的感觉。Flymesh 内部足带可固定双脚，同时保证鞋面透气舒爽。缓冲底内部有一个 TPU 中足稳定片，在迈步过程中从后跟到鞋头实现流畅过渡。
其他细节
- 透气网眼结构，质感轻盈，支撑有力
- Cushlon LT 鞋底夹层与 Zoom Air 气垫结合，脚后跟缓震减震功能出众
- TPU 中足稳定片助力灵敏过渡
- 合成材质覆面，有效提升耐穿性
- 后跟和前足部位配有橡胶分区设计，出色耐穿，抓地力表现出众
产品细节
- 显示颜色： 季风蓝/薄雾黑蓝/亮深红/半蓝
- 款式： 924514-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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