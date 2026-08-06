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Nike Air Zoom SuperRep 女子训练鞋 - 微玫瑰红/阴影浆果红色/宇宙紫红/暗调勃艮第酒红

Nike Air Zoom SuperRep

女子训练鞋

¥999

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此配色当前无货

Nike Air Zoom SuperRep 女子训练鞋专为循环训练、高强度间歇训练、短跑和其他快节奏运动设计。前足 Zoom Air 缓震设计结合支撑有力的宽版后跟，令你移动、上举舒适自如。


  • 显示颜色： 微玫瑰红/阴影浆果红色/宇宙紫红/暗调勃艮第酒红
  • 款式： BQ7043-665

Nike Air Zoom SuperRep

¥999

创新缓震，满足高强度训练

Nike Air Zoom SuperRep 女子训练鞋专为循环训练、高强度间歇训练、短跑和其他快节奏运动设计。前足 Zoom Air 缓震设计结合支撑有力的宽版后跟，令你移动、上举舒适自如。

缓震出色

前足部分配备 2 个 Zoom Air 缓震装置，让你轻盈灵敏，轻松跳跃。后跟部分搭配的 Cushlon 泡棉有助在高强度重复训练中进行减震，在举重训练中发挥缓震作用。

稳定性出众

匠心外底设计，稳定性能出众，助你完成日常训练。Zoom Air 缓震配置有效分散压力，发挥回弹缓震效果。

舒适包覆

灵活一脚蹬设计使用网眼布材质，干爽透气，经久耐穿，为你提供出众支撑。

其他细节

  • 分割式鞋底和侧边弧形设计，成就畅动表现
  • 鞋头部位的鞋底融入凹槽，在平板支撑和俯卧撑训练中为你带来柔韧灵活性能

产品细节

  • 适合循环训练、有氧训练、高强度间歇训练、跆拳道、集训等健身课程
  • 后跟提拉设计，便于穿脱
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 微玫瑰红/阴影浆果红色/宇宙紫红/暗调勃艮第酒红
  • 款式： BQ7043-665

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