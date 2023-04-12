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      Nike Air Zoom SuperRep

      女子训练鞋

      ¥999

      Nike Air Zoom SuperRep 女子训练鞋专为循环训练、高强度间歇训练、短跑和其他快节奏运动设计。前足 Zoom Air 缓震设计结合支撑有力的宽版后跟，令你移动、上举舒适自如。

      • 显示颜色： 微玫瑰红/阴影浆果红色/宇宙紫红/暗调勃艮第酒红
      • 款式： BQ7043-665

      尺寸与尺码

      根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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