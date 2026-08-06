Nike Air Zoom SuperRep 女子训练鞋专为循环训练、高强度间歇训练、短跑和其他快节奏运动设计。前足 Zoom Air 缓震设计结合支撑有力的宽版后跟，令你移动、上举舒适自如。

前足部分配备 2 个 Zoom Air 缓震装置，让你轻盈灵敏，轻松跳跃。后跟部分搭配的 Cushlon 泡棉有助在高强度重复训练中进行减震，在举重训练中发挥缓震作用。

Nike Air Zoom SuperRep 女子训练鞋专为循环训练、高强度间歇训练、短跑和其他快节奏运动设计。前足 Zoom Air 缓震设计结合支撑有力的宽版后跟，令你移动、上举舒适自如。

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