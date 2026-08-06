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Nike Air Zoom SuperRep
男子训练鞋
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Zoom SuperRep 男子训练鞋专为循环训练、高强度间歇训练和其他快节奏运动设计。前足 Zoom Air 缓震设计结合支撑有力的宽版后跟，令你移动、上举舒适自如。
- 显示颜色： 黑/缬草蓝/荧光黄/爆炸绿黄
- 款式： CD3460-034
Nike Air Zoom SuperRep
30% 折让
创新缓震，满足高强度训练
Nike Air Zoom SuperRep 男子训练鞋专为循环训练、高强度间歇训练和其他快节奏运动设计。前足 Zoom Air 缓震设计结合支撑有力的宽版后跟，令你移动、上举舒适自如。
缓震出色
前足部分配备 2 个 Zoom Air 缓震装置，让你轻盈灵敏，轻松跳跃。后跟部分搭配的 Cushlon 泡棉有助在高强度重复训练中进行减震，在举重训练中发挥缓震作用。
出众支撑
匠心外底设计，支撑力出众，助你完成日常训练。Zoom Air 缓震配置有效分散压力，发挥回弹缓震效果。
舒适包覆
灵活一脚蹬设计使用网眼布材质，干爽透气，经久耐穿，为你提供出众支撑。
其他细节
- 分割式鞋底和侧边弧形设计，成就多方位畅动表现
- 鞋头部位的鞋底融入凹槽，在平板支撑和俯卧撑训练中为你带来柔韧灵活性能
产品细节
- 适合循环训练、有氧训练、高强度间歇训练、跆拳道、集训等健身课程
- 后跟提拉设计，便于穿脱
- 显示颜色： 黑/缬草蓝/荧光黄/爆炸绿黄
- 款式： CD3460-034
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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