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Nike Air Zoom Terra Kiger 5
男子跑步鞋
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Zoom Terra Kiger 5 男子跑步鞋带你轻松征服湿滑岩石小径。轻盈 Flymesh 结合 Nike React 泡棉，铸就顺畅迈步体验。穿孔鞋面帮助减少湿气，结合橡胶外底，提供可驾驭多种地面的多向抓地力。
- 显示颜色： 浅土褐/爆炸粉/亮黄/黑
- 款式： AQ2219-100
Nike Air Zoom Terra Kiger 5
30% 折让
足履险地，勇往无惧
Nike Air Zoom Terra Kiger 5 男子跑步鞋带你轻松征服湿滑岩石小径。轻盈 Flymesh 结合 Nike React 泡棉，铸就顺畅迈步体验。穿孔鞋面帮助减少湿气，结合橡胶外底，提供可驾驭多种地面的多向抓地力。
其他细节
- 后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，提供灵敏回弹的缓震效果
- Nike React 技术采用轻盈耐穿泡棉打造，铸就灵敏回弹的顺畅迈步体验
- 织物和合成材质组合鞋面，透气性出众
- 外底搭配橡胶贴片，提供可驾驭潮湿地面的抓地力
- 覆面包覆前足，提升耐穿性
- 加衬鞋舌帮助减轻系带系统带来的压力
- 前足的匠心外底可在险恶地形中为双足提供出众防护
- 多方向的凸起设计，提供可驾驭多种地面的抓地力
- 后跟高磨损区域融入橡胶，结合坚固匠心纹路，提供可驾驭多种地面的抓地力，经久耐穿
产品细节
- 显示颜色： 浅土褐/爆炸粉/亮黄/黑
- 款式： AQ2219-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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