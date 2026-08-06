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Nike Air Zoom Terra Kiger 5 男子跑步鞋 - 黑曜石色/激光红/岩浆橙/黑

Nike Air Zoom Terra Kiger 5

男子跑步鞋

¥969

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Nike Air Zoom Terra Kiger 5 男子跑步鞋带你轻松征服湿滑岩石小径。轻盈 Flymesh 结合 Nike React 泡棉，铸就顺畅迈步体验。穿孔鞋面帮助减少湿气，结合橡胶外底，提供可驾驭多种地面的多向抓地力。


  • 显示颜色： 黑曜石色/激光红/岩浆橙/黑
  • 款式： AQ2219-402

Nike Air Zoom Terra Kiger 5

¥969

足履险地，勇往无惧

Nike Air Zoom Terra Kiger 5 男子跑步鞋带你轻松征服湿滑岩石小径。轻盈 Flymesh 结合 Nike React 泡棉，铸就顺畅迈步体验。穿孔鞋面帮助减少湿气，结合橡胶外底，提供可驾驭多种地面的多向抓地力。

其他细节

  • 后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，提供灵敏回弹的缓震效果
  • Nike React 技术采用轻盈耐穿泡棉打造，铸就灵敏回弹的顺畅迈步体验
  • 织物和合成材质组合鞋面，透气性出众
  • 外底搭配橡胶贴片，提供可驾驭潮湿地面的抓地力
  • 覆面包覆前足，提升耐穿性
  • 加衬鞋舌帮助减轻系带系统带来的压力
  • 前足的匠心外底可在险恶地形中为双足提供出众防护
  • 多方向的凸起设计，提供可驾驭多种地面的抓地力
  • 后跟高磨损区域融入橡胶，结合坚固匠心纹路，提供可驾驭多种地面的抓地力，经久耐穿

产品细节

  • 显示颜色： 黑曜石色/激光红/岩浆橙/黑
  • 款式： AQ2219-402

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