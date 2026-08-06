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Nike Air Zoom Type 女子运动鞋 - 巴洛克棕/黑/亚麻/化石石灰

Nike Air Zoom Type

女子运动鞋

¥1,299

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Nike Air Zoom Type 女子运动鞋从世界各地的炫彩服装和登山元素中汲取设计灵感，唤醒你内心的独立探险之魂。别致色调融入斑点中底设计，缔造醒目视效。蓬松鞋舌贴片搭配雪豹纹印花，彰显狂野风范；鞋带饰有饰品配件和珍珠，为造型增添些许闪光效果。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/黑/亚麻/化石石灰
  • 款式： DC3288-220

Nike Air Zoom Type

¥1,299

拥抱探险之魂

Nike Air Zoom Type 女子运动鞋从世界各地的炫彩服装和登山元素中汲取设计灵感，唤醒你内心的独立探险之魂。别致色调融入斑点中底设计，缔造醒目视效。蓬松鞋舌贴片搭配雪豹纹印花，彰显狂野风范；鞋带饰有饰品配件和珍珠，为造型增添些许闪光效果。

户外灵感

合成翻毛皮鞋面柔软出众，鞋舌饰片饰有雪豹纹印花穿着舒适。鞋舌饰片采用拉链设计。

闪耀魅力

鞋带饰有珍珠和宝石，打造闪耀外观。

醒目亮眼

采用斑点中底、装饰性缝线和醒目鞋带设计，突显运动员鞋款搭载的相同技术。

其他细节

  • 前足搭载 Zoom Air 缓震配置，结合双层 Cushlon 泡绵，铸就柔软非凡的迈步体验
  • 外露之字形缝线打造时尚外观
  • 橡胶鞋底，提升耐穿性和抓地力
  • 鞋舌饰片采用拉链设计

产品细节

  • 显示颜色： 巴洛克棕/黑/亚麻/化石石灰
  • 款式： DC3288-220

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