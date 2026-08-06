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Nike Air Zoom Type
女子运动鞋
¥1,299
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此配色当前无货
Nike Air Zoom Type 女子运动鞋从世界各地的炫彩服装和登山元素中汲取设计灵感，唤醒你内心的独立探险之魂。别致色调融入斑点中底设计，缔造醒目视效。蓬松鞋舌贴片搭配雪豹纹印花，彰显狂野风范；鞋带饰有饰品配件和珍珠，为造型增添些许闪光效果。
- 显示颜色： 巴洛克棕/黑/亚麻/化石石灰
- 款式： DC3288-220
Nike Air Zoom Type
¥1,299
拥抱探险之魂
Nike Air Zoom Type 女子运动鞋从世界各地的炫彩服装和登山元素中汲取设计灵感，唤醒你内心的独立探险之魂。别致色调融入斑点中底设计，缔造醒目视效。蓬松鞋舌贴片搭配雪豹纹印花，彰显狂野风范；鞋带饰有饰品配件和珍珠，为造型增添些许闪光效果。
户外灵感
合成翻毛皮鞋面柔软出众，鞋舌饰片饰有雪豹纹印花穿着舒适。鞋舌饰片采用拉链设计。
闪耀魅力
鞋带饰有珍珠和宝石，打造闪耀外观。
醒目亮眼
采用斑点中底、装饰性缝线和醒目鞋带设计，突显运动员鞋款搭载的相同技术。
其他细节
- 前足搭载 Zoom Air 缓震配置，结合双层 Cushlon 泡绵，铸就柔软非凡的迈步体验
- 外露之字形缝线打造时尚外观
- 橡胶鞋底，提升耐穿性和抓地力
- 鞋舌饰片采用拉链设计
产品细节
- 显示颜色： 巴洛克棕/黑/亚麻/化石石灰
- 款式： DC3288-220
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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