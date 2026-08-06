Nike Air Zoom Type 女子运动鞋从世界各地的炫彩服装和登山元素中汲取设计灵感，唤醒你内心的独立探险之魂。别致色调融入斑点中底设计，缔造醒目视效。蓬松鞋舌贴片搭配雪豹纹印花，彰显狂野风范；鞋带饰有饰品配件和珍珠，为造型增添些许闪光效果。

Nike Air Zoom Type 女子运动鞋从世界各地的炫彩服装和登山元素中汲取设计灵感，唤醒你内心的独立探险之魂。别致色调融入斑点中底设计，缔造醒目视效。蓬松鞋舌贴片搭配雪豹纹印花，彰显狂野风范；鞋带饰有饰品配件和珍珠，为造型增添些许闪光效果。

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