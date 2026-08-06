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Nike Air Zoom-Type Fuse
男子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Air Zoom-Type Fuse 男子运动鞋，致敬 Nike 的创新精神和运动传承。该鞋款融入解构重塑式 DIY 美学理念，缔造非凡舒适脚感。织物与合成材质组合鞋面巧搭后跟缝线设计，带来轻盈透气的穿着感受；后跟融入叠层泡绵，前足搭载 Zoom Air 缓震配置，营造舒适非凡的迈步体验。
- 显示颜色： 黑/白金色/煤黑/白色
- 款式： DC8893-001
Nike Air Zoom-Type Fuse
¥1,199
为筑梦之旅而生
穿上 Nike Air Zoom-Type Fuse 男子运动鞋，致敬 Nike 的创新精神和运动传承。该鞋款融入解构重塑式 DIY 美学理念，缔造非凡舒适脚感。织物与合成材质组合鞋面巧搭后跟缝线设计，带来轻盈透气的穿着感受；后跟融入叠层泡绵，前足搭载 Zoom Air 缓震配置，营造舒适非凡的迈步体验。
其他细节
- 叠层泡绵中底在后跟部分采用高差设计，搭配贯穿全掌的 TPU 板，塑就出色稳定性和舒适感。出众 DIY 造型增添层次感，旨在颂扬 Nike 对创新与设计的坚持
- 前足搭载可视 Zoom Air 缓震配置，结合双层 Cushlon 泡绵，塑就柔软非凡的迈步体验
- 耐穿织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/白金色/煤黑/白色
- 款式： DC8893-001
N354
将优秀的创意转变为伟大的创新。N354 系列旨在致敬设计师们满是工具的桌面和反复修改的稿纸，包括比尔·鲍尔曼和汀克·哈特菲尔德在内的无数设计师致力于将优秀的创意转变为伟大的创新，推动了 Nike 在运动文化界的发展。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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