Nike Air Zoom-Type Fuse

¥1,199

为筑梦之旅而生

穿上 Nike Air Zoom-Type Fuse 男子运动鞋，致敬 Nike 的创新精神和运动传承。该鞋款融入解构重塑式 DIY 美学理念，缔造非凡舒适脚感。织物与合成材质组合鞋面巧搭后跟缝线设计，带来轻盈透气的穿着感受；后跟融入叠层泡绵，前足搭载 Zoom Air 缓震配置，营造舒适非凡的迈步体验。

其他细节 叠层泡绵中底在后跟部分采用高差设计，搭配贯穿全掌的 TPU 板，塑就出色稳定性和舒适感。出众 DIY 造型增添层次感，旨在颂扬 Nike 对创新与设计的坚持

前足搭载可视 Zoom Air 缓震配置，结合双层 Cushlon 泡绵，塑就柔软非凡的迈步体验

耐穿织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气

产品细节 不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 黑/白金色/煤黑/白色

款式： DC8893-001