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Nike Air Zoom Victory Tour 2 (W)
男/女高尔夫球鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Victory Tour 2 (W) 男/女高尔夫球鞋承袭前代鞋款的精致风范，采用前沿创新技术，焕新演绎经典版型。革新设计采用柔软精致皮革与织物组合，结合隐藏式细节以及非凡抓地力，助你从发球台到果岭全程表现出色，畅快攻克 18 洞。
- 显示颜色： 白色/金属银灰/黑
- 款式： CW8189-100
Nike Air Zoom Victory Tour 2 (W)
¥1,299
经典造型，创新性能
Nike Air Zoom Victory Tour 2 (W) 男/女高尔夫球鞋承袭前代鞋款的精致风范，采用前沿创新技术，焕新演绎经典版型。革新设计采用柔软精致皮革与织物组合，结合隐藏式细节以及非凡抓地力，助你从发球台到果岭全程表现出色，畅快攻克 18 洞。
精致风格，出众支撑
采用质感柔软的全粒面皮革，打造精致外观。内置固定带贴合足形，缔造稳固锁定的穿着感受。
出众回弹，焕新升级
Zoom Air 缓震配置与内底直接缝合，而非嵌于泡绵之中，塑就出众回弹的迈步体验。Air 缓震配置结合全掌型底板设计提升稳定性，为迈步带来出色的能量回馈。后跟下方采用 Nike React 泡绵设计，打造顺畅迈步体验。
非凡抓地力
混合外底采用一体式抓地设计，搭配 7 个鞋钉，铸就强劲抓地力。基于数据的匠心设计，铸就可驾驭多种场地的强劲抓地力。
其他细节
- 模压后跟包覆设计，有助支撑双足，带来出众稳定性
- 内置泡绵垫，打造脚跟着地时的出色缓震效果
产品细节
- 显示颜色： 白色/金属银灰/黑
- 款式： CW8189-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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