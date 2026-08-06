Nike Air Zoom Victory Tour 2 (W)

¥1,299

经典造型，创新性能

Nike Air Zoom Victory Tour 2 (W) 男/女高尔夫球鞋承袭前代鞋款的精致风范，采用前沿创新技术，焕新演绎经典版型。革新设计采用柔软精致皮革与织物组合，结合隐藏式细节以及非凡抓地力，助你从发球台到果岭全程表现出色，畅快攻克 18 洞。

精致风格，出众支撑

采用质感柔软的全粒面皮革，打造精致外观。内置固定带贴合足形，缔造稳固锁定的穿着感受。

出众回弹，焕新升级

Zoom Air 缓震配置与内底直接缝合，而非嵌于泡绵之中，塑就出众回弹的迈步体验。Air 缓震配置结合全掌型底板设计提升稳定性，为迈步带来出色的能量回馈。后跟下方采用 Nike React 泡绵设计，打造顺畅迈步体验。

非凡抓地力

混合外底采用一体式抓地设计，搭配 7 个鞋钉，铸就强劲抓地力。基于数据的匠心设计，铸就可驾驭多种场地的强劲抓地力。