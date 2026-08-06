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Nike Air Zoom Wildhorse 5
男子跑步鞋
¥869
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Wildhorse 5 男子跑步鞋专为越野跑打造，采用透气多层材质，让你在崎岖的路况上尽情驰骋。匠心外底为双足提供出众防护，后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，无论是跑步还是休闲穿着，皆可为你营造缓震出众的迈步体验。
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/岩浆橙/激光红
- 款式： AQ2222-002
Nike Air Zoom Wildhorse 5
¥869
舒适非凡，越野休闲两相宜
Nike Air Zoom Wildhorse 5 男子跑步鞋专为越野跑打造，采用透气多层材质，让你在崎岖的路况上尽情驰骋。匠心外底为双足提供出众防护，后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，无论是跑步还是休闲穿着，皆可为你营造缓震出众的迈步体验。
其他细节
- 多层织物和合成材质组合鞋面，妥善包覆双足，轻盈透气
- 中底搭配匠心外底，可在险恶地形中为双足提供出众防护
- 外底抓地凸起设计，减少泥污粘附
- 高磨损区域搭配覆面，提升耐穿性
- 后跟 Zoom Air 缓震配置，打造轻盈灵敏的回弹缓震配置
- 前足中央部位采用粘性橡胶，提供可驾驭潮湿地面的非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/岩浆橙/激光红
- 款式： AQ2222-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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