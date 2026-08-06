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Nike Air Zoom Wildhorse 5 男子跑步鞋 - 暗烟灰/黑/岩浆橙/激光红

Nike Air Zoom Wildhorse 5

男子跑步鞋

¥869

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此配色当前无货

Nike Air Zoom Wildhorse 5 男子跑步鞋专为越野跑打造，采用透气多层材质，让你在崎岖的路况上尽情驰骋。匠心外底为双足提供出众防护，后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，无论是跑步还是休闲穿着，皆可为你营造缓震出众的迈步体验。


  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/岩浆橙/激光红
  • 款式： AQ2222-002

Nike Air Zoom Wildhorse 5

¥869

舒适非凡，越野休闲两相宜

Nike Air Zoom Wildhorse 5 男子跑步鞋专为越野跑打造，采用透气多层材质，让你在崎岖的路况上尽情驰骋。匠心外底为双足提供出众防护，后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，无论是跑步还是休闲穿着，皆可为你营造缓震出众的迈步体验。

其他细节

  • 多层织物和合成材质组合鞋面，妥善包覆双足，轻盈透气
  • 中底搭配匠心外底，可在险恶地形中为双足提供出众防护
  • 外底抓地凸起设计，减少泥污粘附
  • 高磨损区域搭配覆面，提升耐穿性
  • 后跟 Zoom Air 缓震配置，打造轻盈灵敏的回弹缓震配置
  • 前足中央部位采用粘性橡胶，提供可驾驭潮湿地面的非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/岩浆橙/激光红
  • 款式： AQ2222-002

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