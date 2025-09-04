A'ja Wilson
阿贾·威尔逊女子宽松短袖T恤
33% 折让
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子宽松短袖T恤缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 该T恤采用厚实挺括棉料，结合宽松版型，旨在致敬阿贾·威尔逊在赛场上展现的强大力量。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ1697-010
A'ja Wilson
33% 折让
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子宽松短袖T恤缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 该T恤采用厚实挺括棉料，结合宽松版型，旨在致敬阿贾·威尔逊在赛场上展现的强大力量。
其他细节
- 宽松版型，缔造舒适自信的穿着体验
- 阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力
产品细节
- 100% 棉
- 印花图案
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ1697-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。