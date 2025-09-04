 
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子宽松短袖T恤 - 黑

A'ja Wilson

阿贾·威尔逊女子宽松短袖T恤

33% 折让

A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子宽松短袖T恤缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 该T恤采用厚实挺括棉料，结合宽松版型，旨在致敬阿贾·威尔逊在赛场上展现的强大力量。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ1697-010

其他细节

  • 宽松版型，缔造舒适自信的穿着体验
  • 阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力

产品细节

  • 100% 棉
  • 印花图案
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ1697-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。