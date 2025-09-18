A'ja Wilson

¥269 ¥399 32% 折让

A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球短裤缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 从阿贾·威尔逊的书籍中汲取灵感，采用缎面面料，助你释放大胆自我。 搭配整版图案设计，让你秀出明星范，质感柔滑，呈现出众光泽感。

舒适感受，随心畅享

弹性腰部搭配双向抽绳，缔造舒适又有型的穿着体验。

明星实力

阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。