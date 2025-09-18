A'ja Wilson
阿贾·威尔逊女子篮球短裤
32% 折让
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球短裤缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 从阿贾·威尔逊的书籍中汲取灵感，采用缎面面料，助你释放大胆自我。 搭配整版图案设计，让你秀出明星范，质感柔滑，呈现出众光泽感。
- 显示颜色： 黑/激光粉
- 款式： HM8081-010
A'ja Wilson
32% 折让
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球短裤缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 从阿贾·威尔逊的书籍中汲取灵感，采用缎面面料，助你释放大胆自我。 搭配整版图案设计，让你秀出明星范，质感柔滑，呈现出众光泽感。
舒适感受，随心畅享
弹性腰部搭配双向抽绳，缔造舒适又有型的穿着体验。
明星实力
阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。
产品细节
- 插手口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/激光粉
- 款式： HM8081-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。