 
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子 Oversize 风短款篮球连帽衫 - 黑/激光粉

A'ja Wilson

阿贾·威尔逊女子 Oversize 风短款篮球连帽衫

32% 折让

A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子 Oversize 风短款篮球连帽衫缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 从阿贾·威尔逊的书籍中汲取灵感，采用宽松短款设计，助你释放大胆自我。 风帽添加缎面衬里，帮助保持时尚造型。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入回环设计，缔造舒适穿着感。


  • 显示颜色： 黑/激光粉
  • 款式： HM9234-011

出众质感，非凡造型

宽松风帽的衬里采用缎面面料，质感顺滑，呈现柔和光泽感。

明星实力

阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 正面口袋
  • 风帽搭配抽绳
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/激光粉
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

