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A'ja Wilson
Nike Dri-FIT 阿贾·威尔逊女子速干篮球短裤
20% 折让
锋芒毕露，活力四射，尽情享受。A'ja Wilson Nike Dri-FIT 阿贾·威尔逊女子速干篮球短裤略带光泽感，体现了这位超级巨星在球场内外的态度。采用 Nike Dri-FIT 技术，适合像 A'ja 那样在训练场里磨练技能的球员。
- 显示颜色： 团队金/麦草绿
- 款式： II4211-783
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其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 显示颜色： 团队金/麦草绿
- 款式： II4211-783
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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