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A'ja Wilson Nike Dri-FIT 阿贾·威尔逊男子速干短袖篮球T恤 - 白色/麦草绿

A'ja Wilson

Nike Dri-FIT 阿贾·威尔逊男子速干短袖篮球T恤

20% 折让

锋芒毕露，活力四射，尽情享受。A'ja Wilson Nike Dri-FIT 阿贾·威尔逊男子速干短袖篮球T恤体现了这位超级巨星在球场内外的态度。采用 Nike Dri-FIT 技术，适合像 A'ja 那样在球场里磨练技能的球员。


  • 显示颜色： 白色/麦草绿
  • 款式： IH7722-100

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其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 64% 棉/36% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/麦草绿
  • 款式： IH7722-100

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