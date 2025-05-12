 

Nike AL8

女子运动鞋

¥399¥69942% 折让

Nike AL8 女子运动鞋舒适非凡，兼具时尚感与复古格调。上脚致敬 90 年代风范，昂首迈向未来。柔软鞋面采用透气网眼布与优质皮革，结合厚实版型，打造百搭外观。


  • 显示颜色： 山峰白/浅骨色/幻影灰白/白色
  • 款式： IB7942-121

Nike AL8

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Nike AL8 女子运动鞋舒适非凡，兼具时尚感与复古格调。上脚致敬 90 年代风范，昂首迈向未来。柔软鞋面采用透气网眼布与优质皮革，结合厚实版型，打造百搭外观。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底融入华夫格底纹
  • 显示颜色： 山峰白/浅骨色/幻影灰白/白色
  • 款式： IB7942-121

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