Nike AL8
女子运动鞋
¥399¥69942% 折让
Nike AL8 女子运动鞋舒适非凡，兼具时尚感与复古格调。上脚致敬 90 年代风范，昂首迈向未来。柔软鞋面采用透气网眼布与优质皮革，结合厚实版型，打造百搭外观。
- 显示颜色： 山峰白/浅骨色/幻影灰白/白色
- 款式： IB7942-121
Nike AL8
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Nike AL8 女子运动鞋舒适非凡，兼具时尚感与复古格调。上脚致敬 90 年代风范，昂首迈向未来。柔软鞋面采用透气网眼布与优质皮革，结合厚实版型，打造百搭外观。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底融入华夫格底纹
- 显示颜色： 山峰白/浅骨色/幻影灰白/白色
- 款式： IB7942-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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