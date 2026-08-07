第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Alate Coverage
女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
一款内衣，驾驭多种场合。Nike Alate Coverage 女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣轻盈非凡，无论是迈向新高度还是享受片刻宁静，皆可令你畅享舒适支撑体验。该款内衣采用弹性衬垫、可调节肩带和顺滑导湿速干面料，让你轻松应对日常所需。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 缬草蓝/缬草蓝/黑蓝
- 款式： DM0531-460
Nike Alate Coverage
¥349
一款内衣，驾驭多种场合。Nike Alate Coverage 女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣轻盈非凡，无论是迈向新高度还是享受片刻宁静，皆可令你畅享舒适支撑体验。该款内衣采用弹性衬垫、可调节肩带和顺滑导湿速干面料，让你轻松应对日常所需。该产品含有再生聚酯纤维。
出众设计，日常佳选
背面采用传统钩扣设计，结合可调式肩带，无论是处理繁忙日程还是享受休闲时光，皆可为你缔造非凡舒适的日常穿着体验。为你带来弹性适中的穿着体验，且不易变形，为你打造出众贴合感受。
轻盈非凡
轻盈面料结合弧形弹力带，舒适贴合，随行而动。内里融入网眼设计，提升舒适性。
舒适干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。正面中央采用打孔设计，提升高热区域透气性。
产品细节
- 面料/里料拼接：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。网眼布：59% 聚酯纤维/41% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
- 可调节肩带
- 可机洗
- 显示颜色： 缬草蓝/缬草蓝/黑蓝
- 款式： DM0531-460
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。