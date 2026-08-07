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Nike Alate Coverage 女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣 - 缬草蓝/缬草蓝/黑蓝

Nike Alate Coverage

女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣

¥349

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此配色当前无货

一款内衣，驾驭多种场合。Nike Alate Coverage 女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣轻盈非凡，无论是迈向新高度还是享受片刻宁静，皆可令你畅享舒适支撑体验。该款内衣采用弹性衬垫、可调节肩带和顺滑导湿速干面料，让你轻松应对日常所需。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 缬草蓝/缬草蓝/黑蓝
  • 款式： DM0531-460

Nike Alate Coverage

¥349

一款内衣，驾驭多种场合。Nike Alate Coverage 女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣轻盈非凡，无论是迈向新高度还是享受片刻宁静，皆可令你畅享舒适支撑体验。该款内衣采用弹性衬垫、可调节肩带和顺滑导湿速干面料，让你轻松应对日常所需。该产品含有再生聚酯纤维。

出众设计，日常佳选

背面采用传统钩扣设计，结合可调式肩带，无论是处理繁忙日程还是享受休闲时光，皆可为你缔造非凡舒适的日常穿着体验。为你带来弹性适中的穿着体验，且不易变形，为你打造出众贴合感受。

轻盈非凡

轻盈面料结合弧形弹力带，舒适贴合，随行而动。内里融入网眼设计，提升舒适性。

舒适干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。正面中央采用打孔设计，提升高热区域透气性。

产品细节

  • 面料/里料拼接：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。网眼布：59% 聚酯纤维/41% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
  • 可调节肩带
  • 可机洗
  • 显示颜色： 缬草蓝/缬草蓝/黑蓝
  • 款式： DM0531-460

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