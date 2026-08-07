一款内衣，驾驭多种场合。Nike Alate Coverage 女子粗肩带款低强度支撑速干衬垫内衣轻盈非凡，无论是迈向新高度还是享受片刻宁静，皆可令你畅享舒适支撑体验。该款内衣采用弹性衬垫、可调节肩带和顺滑导湿速干面料，让你轻松应对日常所需。该产品含有再生聚酯纤维。

背面采用传统钩扣设计，结合可调式肩带，无论是处理繁忙日程还是享受休闲时光，皆可为你缔造非凡舒适的日常穿着体验。为你带来弹性适中的穿着体验，且不易变形，为你打造出众贴合感受。

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