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Nike All Access Soleday
双肩包
¥349
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此配色当前无货
Nike All Access Soleday 双肩包采用耐用面料结合多个拉链口袋设计，为你的装备打造井然有序的安全收纳空间。搭配可调式软垫肩带，赋予你舒适的出行背包体验。
- 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/白色
- 款式： BA6103-030
Nike All Access Soleday
¥349
多口袋设计，舒适便携体验
Nike All Access Soleday 双肩包采用耐用面料结合多个拉链口袋设计，为你的装备打造井然有序的安全收纳空间。搭配可调式软垫肩带，赋予你舒适的出行背包体验。
其他细节
- 聚酯纤维采用致密梭织打造，耐用性出众
- 软垫肩带与背面拼接缔造舒适的背包体验
- 内置软垫护套，便于安全存储笔记本电脑
- 拉链主袋结合袋盖，带来安全宽敞的储物空间
- 正面搭配拉链口袋，方便轻松存取和收纳
- 顶部提环设计，打造多元携带方式
产品细节
- 尺寸：45 x 32 x 19 厘米
- 面料：聚酯纤维
- 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/白色
- 款式： BA6103-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。