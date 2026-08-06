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Nike All Access Soleday 双肩包 - 幻影灰白/幻影灰白/白色

Nike All Access Soleday

双肩包

¥349
幻影灰白/幻影灰白/白色
黑/黑/白色

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Nike All Access Soleday 双肩包采用耐用面料结合多个拉链口袋设计，为你的装备打造井然有序的安全收纳空间。搭配可调式软垫肩带，赋予你舒适的出行背包体验。


  • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/白色
  • 款式： BA6103-030

Nike All Access Soleday

¥349

多口袋设计，舒适便携体验

Nike All Access Soleday 双肩包采用耐用面料结合多个拉链口袋设计，为你的装备打造井然有序的安全收纳空间。搭配可调式软垫肩带，赋予你舒适的出行背包体验。

其他细节

  • 聚酯纤维采用致密梭织打造，耐用性出众
  • 软垫肩带与背面拼接缔造舒适的背包体验
  • 内置软垫护套，便于安全存储笔记本电脑
  • 拉链主袋结合袋盖，带来安全宽敞的储物空间
  • 正面搭配拉链口袋，方便轻松存取和收纳
  • 顶部提环设计，打造多元携带方式

产品细节

  • 尺寸：45 x 32 x 19 厘米
  • 面料：聚酯纤维
  • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/白色
  • 款式： BA6103-030

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