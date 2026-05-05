Nike Alpha Menace 5 Elite By You

¥1,199

强力冲击，疾速表现，成就你的赛场悍将身份。Nike Alpha Menace 5 Elite By You 专属定制足球鞋采用透气 Flyknit 飞织鞋面，结合加固抓地外底，助你在赛场上爆发疾速，释放强劲威力。这款可定制鞋款让你尽情发挥设计创想。通过混搭醒目配色和标志选项，打造你的专属设计。然后添加你的姓名和球衣号，带来点睛之笔。

焕新升级，抓地出众 焕新 Alpha 抓地外底采用全新鞋钉纹路，且加大鞋钉间距，为强劲移动提供有力支撑。内置稳定片有效加固抓地外底，铸就强劲系统，为你的赛场表现提供坚实助力。 轻盈耐穿 Flyknit 飞织鞋面，助你爆发疾速、急停切入，同时塑就轻盈脚感。鞋头添加覆面，有助于提升防护效果和加固作用。 舒适全程，畅快鏖战 后跟融入泡棉，结合焕新鞋垫，铸就非凡舒适脚感。外置针织鞋口搭配后跟双提环设计，令鞋款易于穿脱。