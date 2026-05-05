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Nike Alpha Menace 5 Elite By You
专属定制足球鞋
¥1,199
强力冲击，疾速表现，成就你的赛场悍将身份。Nike Alpha Menace 5 Elite By You 专属定制足球鞋采用透气 Flyknit 飞织鞋面，结合加固抓地外底，助你在赛场上爆发疾速，释放强劲威力。这款可定制鞋款让你尽情发挥设计创想。通过混搭醒目配色和标志选项，打造你的专属设计。然后添加你的姓名和球衣号，带来点睛之笔。
- 显示颜色： 冲击绿/多色/多色
- 款式： IV0360-300
- 原产国家/地区： 越南
Nike Alpha Menace 5 Elite By You
¥1,199
强力冲击，疾速表现，成就你的赛场悍将身份。Nike Alpha Menace 5 Elite By You 专属定制足球鞋采用透气 Flyknit 飞织鞋面，结合加固抓地外底，助你在赛场上爆发疾速，释放强劲威力。这款可定制鞋款让你尽情发挥设计创想。通过混搭醒目配色和标志选项，打造你的专属设计。然后添加你的姓名和球衣号，带来点睛之笔。
焕新升级，抓地出众
焕新 Alpha 抓地外底采用全新鞋钉纹路，且加大鞋钉间距，为强劲移动提供有力支撑。内置稳定片有效加固抓地外底，铸就强劲系统，为你的赛场表现提供坚实助力。
轻盈耐穿
Flyknit 飞织鞋面，助你爆发疾速、急停切入，同时塑就轻盈脚感。鞋头添加覆面，有助于提升防护效果和加固作用。
舒适全程，畅快鏖战
后跟融入泡棉，结合焕新鞋垫，铸就非凡舒适脚感。外置针织鞋口搭配后跟双提环设计，令鞋款易于穿脱。
产品细节
- 显示颜色： 冲击绿/多色/多色
- 款式： IV0360-300
- 原产国家/地区： 越南
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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