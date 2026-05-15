Nike Alpha Menace 5 Pro By You

¥949

球队期待你发挥强大实力。Nike Alpha Menace 5 Pro By You 专属定制橄榄球鞋专为在前锋位置厮杀拼抢的球员打造，具备出众抓地力、耐穿性和舒适性，助你在整个比赛过程中稳步前进、急停并在球场上穿梭追赶对手。这款可定制鞋款让你尽情发挥设计创想。通过混搭醒目配色和标志选项，打造你的专属设计。然后添加你的姓名和球衣号，带来点睛之笔。

焕新升级，抓地出众

焕新 Alpha 抓地外底采用全新鞋钉纹路，且加大鞋钉间距，为强劲移动提供有力支撑。内置稳定片有效加固抓地外底，铸就强劲系统，为你的赛场表现提供坚实助力。

舒适贴合，助力防守应战

该鞋款在前代版本的基础上对鞋身结构进行了升级。加宽鞋底、耐穿鞋面和针织鞋口巧妙结合，帮助你快速穿上鞋子，重新投入比赛。

舒适全程，畅快鏖战

后跟融入泡棉，结合焕新鞋垫，铸就非凡舒适脚感。外置针织鞋口搭配后跟双提环设计，令鞋款易于穿脱。