Nike Alpha UltraBreathe 女子高强度支撑运动内衣助你保持干爽。采用高强度支撑设计，轻盈非凡，透气速干，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。胸部覆面设计提供额外支撑，令你自信满满，畅享自如运动体验。

高强度支撑设计，既能提升领口的包覆效果，又能令你在高强度训练中畅动自如。

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