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Nike Alpha UltraBreathe
女子高强度支撑运动内衣
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Alpha UltraBreathe 女子高强度支撑运动内衣助你保持干爽。采用高强度支撑设计，轻盈非凡，透气速干，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。胸部覆面设计提供额外支撑，令你自信满满，畅享自如运动体验。
- 显示颜色： 薄雾灰蓝/黑紫/薄雾灰蓝/薄雾灰蓝
- 款式： CZ4452-519
Nike Alpha UltraBreathe
¥499
导湿速干，乐享清爽
Nike Alpha UltraBreathe 女子高强度支撑运动内衣助你保持干爽。采用高强度支撑设计，轻盈非凡，透气速干，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。胸部覆面设计提供额外支撑，令你自信满满，畅享自如运动体验。
非凡透气
轻盈舒适的网眼布拼接，打造不同程度的透气性，融入 Dri-FIT 技术，助你保持清凉干爽。
助力自如畅动
高强度支撑设计，既能提升领口的包覆效果，又能令你在高强度训练中畅动自如。
舒适可调
可调节肩带设计，打造专属舒适贴合效果。背面双重扣合设计，可实现轻松穿脱。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 模压罩杯
- 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。前片上部拼接/后拼接/里料拼接：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。包边：76% 锦纶/24% 氨纶。夹层：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 薄雾灰蓝/黑紫/薄雾灰蓝/薄雾灰蓝
- 款式： CZ4452-519
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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