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Nike Alpha UltraBreathe 女子高强度支撑运动内衣 - 薄雾灰蓝/黑紫/薄雾灰蓝/薄雾灰蓝

Nike Alpha UltraBreathe

女子高强度支撑运动内衣

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Alpha UltraBreathe 女子高强度支撑运动内衣助你保持干爽。采用高强度支撑设计，轻盈非凡，透气速干，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。胸部覆面设计提供额外支撑，令你自信满满，畅享自如运动体验。


  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/黑紫/薄雾灰蓝/薄雾灰蓝
  • 款式： CZ4452-519

Nike Alpha UltraBreathe

¥499

导湿速干，乐享清爽

Nike Alpha UltraBreathe 女子高强度支撑运动内衣助你保持干爽。采用高强度支撑设计，轻盈非凡，透气速干，为你缔造心无旁骛的舒适运动体验。胸部覆面设计提供额外支撑，令你自信满满，畅享自如运动体验。

非凡透气

轻盈舒适的网眼布拼接，打造不同程度的透气性，融入 Dri-FIT 技术，助你保持清凉干爽。

助力自如畅动

高强度支撑设计，既能提升领口的包覆效果，又能令你在高强度训练中畅动自如。

舒适可调

可调节肩带设计，打造专属舒适贴合效果。背面双重扣合设计，可实现轻松穿脱。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 模压罩杯
  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。前片上部拼接/后拼接/里料拼接：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。包边：76% 锦纶/24% 氨纶。夹层：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/黑紫/薄雾灰蓝/薄雾灰蓝
  • 款式： CZ4452-519

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