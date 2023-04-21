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      Nike AlphaDunk EP

      男子篮球鞋

      ¥1,399

      多色/黑/清透蓝/电压紫
      黑/白色/清透蓝

      Nike AlphaDunk EP 男子篮球鞋是出众的比赛用鞋之一，赋予你非凡感官体验，营造出色弹跳表现。革新的鞋面结构质感轻盈，支撑力出众；搭载大型缓震系统，几乎覆盖整个前掌，实现灵敏回弹性能，助力成就出众赛场表现。

      • 显示颜色： 多色/黑/清透蓝/电压紫
      • 款式： BQ5402-900

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