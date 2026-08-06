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Nike Alphafly
男子公路竞速跑步鞋
¥2,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Alphafly 男子公路竞速跑步鞋助你整装待发，成就个人佳绩。出色回弹的泡绵结合两个 Zoom Air 缓震配置，助力你的下一次马拉松或公路跑，令你的表现跃升新层级。
- 显示颜色： 缬草蓝/爆炸绿黄/黑
- 款式： CI9925-400
Nike Alphafly
¥2,299
疾速体验，突破屏障
Nike Alphafly 男子公路竞速跑步鞋助你整装待发，成就个人佳绩。出色回弹的泡绵结合两个 Zoom Air 缓震配置，助力你的下一次马拉松或公路跑，令你的表现跃升新层级。
迅疾高效
Nike ZoomX 泡绵兼具非凡回弹力和出众轻盈感，缔造出色能量回馈，助力一路畅跑。鞋款搭载两个可视 Zoom Air 缓震配置，缔造动力十足的迈步体验。
迅疾迈步
全掌型碳纤维板，塑就迅疾迈步体验。
轻盈稳定
采用 FlyKnit—AtomKnit 鞋面。Flyknit 材质经蒸汽熨烫和拉长处理，质感轻盈，贴合足型，透气性能良好。
关键区域，出众抓附
外底依据跑者的反馈数据打造而成。鞋款设计以数据为依托，根据足部需求提供不同角度的抓地力，令你从鞋头离地至迈步完成，畅享出众抓地体验。
其他细节
- 匠心缓震配置，塑就柔软舒适的迈步体验，令你在跑步中畅享舒适感受
- 一体式鞋舌结合舒适系带设计，稳固贴合
产品细节
- 重量：约 210 克（男款 42 码）
- 鞋款在高度和材料上采用堆叠设计，遵循世界田径比赛指南
- 显示颜色： 缬草蓝/爆炸绿黄/黑
- 款式： CI9925-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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