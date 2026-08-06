Nike Alphafly

¥2,299

疾速体验，突破屏障

Nike Alphafly 男子公路竞速跑步鞋助你整装待发，成就个人佳绩。出色回弹的泡绵结合两个 Zoom Air 缓震配置，助力你的下一次马拉松或公路跑，令你的表现跃升新层级。

迅疾高效 Nike ZoomX 泡绵兼具非凡回弹力和出众轻盈感，缔造出色能量回馈，助力一路畅跑。鞋款搭载两个可视 Zoom Air 缓震配置，缔造动力十足的迈步体验。 迅疾迈步 全掌型碳纤维板，塑就迅疾迈步体验。 轻盈稳定 采用 FlyKnit—AtomKnit 鞋面。Flyknit 材质经蒸汽熨烫和拉长处理，质感轻盈，贴合足型，透气性能良好。 关键区域，出众抓附 外底依据跑者的反馈数据打造而成。鞋款设计以数据为依托，根据足部需求提供不同角度的抓地力，令你从鞋头离地至迈步完成，畅享出众抓地体验。

其他细节 匠心缓震配置，塑就柔软舒适的迈步体验，令你在跑步中畅享舒适感受

一体式鞋舌结合舒适系带设计，稳固贴合