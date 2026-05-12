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Nike Alphafly 3
男子公路竞速跑步鞋
35% 折让
Nike Alphafly 3 男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，搭载三项创新技术，助你迎难而上，挑战自我。两个 Air Zoom 缓震配置，搭配全掌型碳纤维板，为迈步提供出色的能量回馈。ZoomX 泡绵中底，助你在跑步中保持活力。是时候打破个人纪录了！
- 显示颜色： 浅银灰/雾灰/铁灰/金属银
- 款式： IQ0309-094
Nike Alphafly 3
35% 折让
先进技术经过精心调整，缔造出色的推进脚感，专为马拉松配速打造。
Nike Alphafly 3 男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，搭载三项创新技术，助你迎难而上，挑战自我。两个 Air Zoom 缓震配置，搭配全掌型碳纤维板，为迈步提供出色的能量回馈。ZoomX 泡绵中底，助你在跑步中保持活力。是时候打破个人纪录了！
Air Zoom 缓震配置
前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，有助提供出众能量回馈，塑就活力迈步体验。
ZoomX 泡绵缓震系统
轻盈非凡的 ZoomX 泡绵中底，在跑步过程中缔造顺畅过渡体验和出众回弹性能。
全掌型碳纤维板
碳纤维 Flyplate 略微加宽，在迈步和转向时铸就稳定推进脚感。
其他细节
- Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款
- 采用略宽的碳纤维板，有助提供出众稳定性
- 鞋面营造多向包覆感受和出色透气性
- 全掌型 ZoomX 泡绵中底，带来顺畅的过渡感
- 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合
- 一体式针织鞋舌搭配柔软衬垫，有助减轻足面压力
产品细节
- 单鞋重量：约 218 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 浅银灰/雾灰/铁灰/金属银
- 款式： IQ0309-094
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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