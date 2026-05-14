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Nike Alphafly 3 男子公路竞速马拉松跑步鞋 - 幻影灰白/超酸橙/浅柠檬黄绿/红杉绿

Nike Alphafly 3

男子公路竞速马拉松跑步鞋

34% 折让
幻影灰白/超酸橙/浅柠檬黄绿/红杉绿
激光橙/脉冲柠檬黄绿/荧光冰黄/耀眼靛紫
  • 显示颜色： 幻影灰白/超酸橙/浅柠檬黄绿/红杉绿
  • 款式： FD8311-002

Nike Alphafly 3

34% 折让

Nike Alphafly 3 男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心设计，助你迎难而上，突破自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力。是时候打破个人纪录了！配色 600 为圣诞系列精选配色。

能量回馈，应战马拉松

前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，结合 ZoomX 泡绵，有助提供出色能量回馈，塑就活力迈步体验。

出众感受

全掌型碳纤维板提供出色推进感，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。

缓震迈步

全掌型 ZoomX 泡绵，缔造轻盈缓震脚感，助你保持充沛活力，舒适畅跑。

Alphafly 3 焕新设计

Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款，采用略宽的碳纤维板，提升稳定性，搭配全掌型 ZoomX 泡绵中底，实现流畅的过渡体验，全新 Atomknit 鞋面，营造多向包覆感受和出色透气性。

其他细节

  • 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合
  • 一体式针织鞋舌搭配柔软衬垫，有助减轻足面压力

产品细节

  • 单鞋重量：约 218 克（男码 44 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 幻影灰白/超酸橙/浅柠檬黄绿/红杉绿
  • 款式： FD8311-002

免费配送和退换货

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更多信息

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