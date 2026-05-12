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Nike Alphafly 3 Glam
女子公路竞速跑步鞋
34% 折让
Nike Alphafly 3 Glam 女子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，助你迎难而上，挑战自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡棉，助你保持充沛活力。是时候打破个人纪录了！
- 显示颜色： 脉冲橙/王朝紫/电子绿/黑
- 款式： IO9559-800
Nike Alphafly 3 Glam
34% 折让
Nike Alphafly 3 Glam 女子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，助你迎难而上，挑战自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡棉，助你保持充沛活力。是时候打破个人纪录了！
能量回馈，应战马拉松
前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，结合 ZoomX 泡棉，有助提供能量回馈，塑就活力迈步体验。
缓震迈步
轻盈非凡的 ZoomX 泡棉中底，在跑步过程中缔造顺畅过渡体验和出众回弹性能。
全掌型碳纤维板
碳纤维 Flyplate 略微加宽，在迈步和转向时铸就稳定推进感。
Atomknit 鞋面
Atomknit 鞋面轻盈透气，包覆出众。
焕新设计
- Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款
- 采用略宽的碳纤维板，有助提供出众稳定性
- 出色多向包覆感受及透气性
- 全掌型 ZoomX 泡棉中底，带来顺畅的过渡感
- 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合
- 一体式针织鞋舌，有助减轻足面压力
产品细节
- 单鞋重量：约 174 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 脉冲橙/王朝紫/电子绿/黑
- 款式： IO9559-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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