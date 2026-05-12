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Nike Alphafly 3 Glam 男子公路竞速跑步鞋 - 脉冲橙/王朝紫/电子绿/黑

Nike Alphafly 3 Glam

男子公路竞速跑步鞋

34% 折让
  • 显示颜色： 脉冲橙/王朝紫/电子绿/黑
  • 款式： IO9573-800

Nike Alphafly 3 Glam

34% 折让

Nike Alphafly 3 Glam 男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心设计，助你迎难而上，突破自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡棉，助你保持充沛活力。是时候打破个人纪录了！

能量回馈，应战马拉松

前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，结合 ZoomX 泡棉，有助提供出色能量回馈，塑就活力迈步体验。

全掌型碳纤维板

碳纤维 Flyplate 略微加宽，在迈步和转向时铸就稳定推进感。

缓震迈步

全掌型 ZoomX 泡棉，缔造轻盈缓震脚感，助你保持充沛活力，舒适畅跑。

Atomknit 鞋面

Atomknit 鞋面轻盈透气，包覆出众。

焕新设计

  • Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款。
  • 采用略宽的碳纤维板，有助提供出众稳定性。
  • 鞋面营造多向包覆感受和出色透气性。
  • 全掌式 ZoomX 泡棉中底，带来顺畅的过渡感。
  • 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合。
  • 一体式针织鞋舌搭配柔软衬垫，有助减轻足面压力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 218 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 脉冲橙/王朝紫/电子绿/黑
  • 款式： IO9573-800

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

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